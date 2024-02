L’industrie des fruits de mer en Nouvelle-Écosse dépasse les objectifs qui lui ont été fixés il y a 10 ans dans le rapport Ivany.

Peter Norsworthy indique que les exportations de fruits de mer de la Nouvelle-Écosse vers la Chine sont passées de 25 millions $ en 2007 à 666 millions $ en 2021, et que la quasi-totalité de cette croissance est consacrée au homard.

Le défi auquel nous avons été confrontés au début des années 2010 était le volume croissant de homard disponible et le manque de marché , souligne l’analyste de l'industrie des fruits de mer. Les provinces maritimes ont collectivement fait pression pour promouvoir ces produits en Asie.

Un client sort d'un marché public à Beijing, en Chine, avec une caisse de homards vivants importés, le 27 juin 2018. Photo : Reuters / Thomas Peter

L'ancien premier ministre Stephen McNeil et Keith Colwell, alors ministre des Pêches, voyageaient fréquemment vers l'Asie.

Ces efforts de promotion déployés par les provinces et les gouvernements de l'époque ont certainement contribué à récupérer cet excédent de homard et à accroître la demande globale de homard, tout en faisant grimper les prix , ajoute Peter Norsworthy.

Bonne chance et bonne gestion

De nombreux autres facteurs indépendants de la volonté du gouvernement ou de l'industrie ont contribué à la croissance des exportations de produits de la mer de la Nouvelle-Écosse, notamment un taux de change favorable.

L'industrie travaille en dollars canadiens et est payée en dollars américains. Les deux étaient proches de la parité en 2012. Depuis, le dollar canadien s’est affaibli au profit des exportateurs.

La demande accrue des consommateurs en Amérique du Nord pendant la pandémie de COVID-19 a également aidé, tout comme une classe moyenne chinoise croissante avec un appétit pour ce crustacé rouge.

Paul Richer de Fathom Fish and Seafood au siège social de l'entreprise à Halifax. (Paul Withers/CBC) Photo : Radio-Canada / Paul Withers

Le secteur en pleine croissance a aussi attiré de nouveaux venus ambitieux comme Paul Richer, originaire de l'Ontario, qui a débuté ses activités en 2010 et vend désormais 10 millions de livres de plusieurs espèces par an.

Je n'avais aucune expérience dans le secteur. Je ne viens pas d'une famille de pêcheurs. Je n'ai aucun quota. C'est quelque chose qui a été entièrement construit à partir de zéro , dit-il.

Il rapporte que la portée économique de l’industrie s'étend au-delà des quais ou même des avocats, comptables et banquiers impliqués dans l'entreprise.

Nous avons travaillé avec certaines entreprises qui nous aident avec des logiciels de traçabilité , dit-il. Certaines sociétés d'ingénierie aident à résoudre des problèmes difficiles qui existent, que ce soit dans la fabrication, dans le transport ou dans l'emballage. L’industrie a des tentacules qui vont loin.

La hausse des taux d’intérêt et la baisse de la demande après la crise du COVID-19 ont terni les résultats, et certains objectifs du rapport Ivany n’ont pas été atteints, notamment l'amélioration de la qualité des produits et la coopération entre les pêcheurs et les transformateurs.

