Le président d’Irving Oil démissionne

Après 8 ans à la tête de la pétrolière Irving, Ian Whitcomb annonce sa démission. Ce changement majeur au sein de la multinationale néo-brunswickoise survient alors que l'entreprise examine l’idée d’une nouvelle structure ou d’une vente – complète ou partielle – de ses actifs.

Il s’agit d’un troisième départ important au sein de l’entreprise au cours des derniers mois. En octobre, on apprenait que le patriarche Arthur Irving, âgé de 93 ans, avait quitté son poste comme président du conseil d’administration de la pétrolière et que sa fille, Sarah Irving, n’en était plus la vice-présidente.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs dirigeants d'Irving Oil ont quitté le navire ces derniers mois. De gauche à droite : l'ancienne vice-présidente du conseil d'administration d'Irving Oil Sarah Irving, l'ancien président du conseil d’administration Arthur Irving et le président de l'entreprise Ian Whitcomb. Les trois ont quitté leur poste au cours des derniers mois ou ont annoncé leur départ. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne

Depuis juin, les rumeurs abondent concernant une possible vente des actifs de la pétrolière, dont sa raffinerie de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick.

L'examen stratégique de l'entreprise est en cours et les résultats qui y sont associés ne sont pas encore clairs , a déclaré Maureen Kempston-Darkes, directrice principale du conseil d'administration d'Irving Oil, dans un communiqué de presse, lundi.

Les décisions liées au remplacement d'Ian Whitcomb n'ont pas encore été prises , ajoute-t-elle.

Ian Whitcomb restera en poste jusqu’au 9 avril, selon une déclaration de l’entreprise. Le directeur financier d'Irving Oil, Jeff Matthews, prendra le relai par la suite, selon Maureen Kempston-Darkes.