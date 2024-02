Le géant sud-coréen Samsung profite du Salon mondial du mobile (WMC) qui s’entame lundi à Barcelone pour lever le voile sur son nouvel accessoire connecté : l’anneau Galaxy Ring.

L’entreprise n’avait jusqu’ici montré qu’une brève image de la bague, à la fin de son événement Samsung Unpacked mi-janvier, qui a dévoilé les Galaxy S24, ses premiers téléphones propulsés par l’intelligence artificielle (IA).

Ouvrir en mode plein écran Samsung a dévoilé brièvement travailler sur le Samsung Galaxy Ring, un anneau intelligent, lors de son événement du 17 janvier 2024. Photo : Samsung

Une poignée de journalistes a pu tester le gadget de Samsung à Barcelone, en Espagne. On le décrit comme un accessoire plus léger qu’il n’en paraît , offert en trois couleurs (platine, noir et or) et plusieurs tailles de doigts (de 5 à 13).

Pour ce qui est des indicateurs de santé, l’anneau pourra traquer le sommeil en se basant sur des données de la fréquence cardiaque, les mouvements et la respiration. Les femmes pourront également compter sur un suivi sur la fertilité et les menstruations, comme c’est le cas sur les montres intelligentes Galaxy Watch. Par ailleurs, Samsung a insisté auprès des journalistes qu’il s’agit d’une option confortable et pratique complémentaire à sa montre connectée, sans détailler pourquoi ni comment.

Le géant sud-coréen s’est aussi fait avare de détails sur la durée de vie de la batterie, ou encore le prix de l’anneau.

Les propriétaires de cet accessoire pourront également définir certains objectifs de santé et recevoir des mises à jour et des conseils, intégrés à l’application de traçage de santé Samsung Health.

Ouvrir en mode plein écran Oura a lancé sa première génération de bague intelligente en 2015. Photo : Oura

Le marché des bagues intelligentes est jusqu’ici dominé par l’entreprise finlandaise Oura. L’arrivée d’un géant technologique dans l’équation vient ajouter un peu de compétition qui pourrait aider à démocratiser ce nouvel objet connecté.

Les gens pourront dès cette année se procurer la bague intelligente de la marque, dont le lancement est prévu dans la deuxième moitié de l’année, entre juin et décembre. L’entreprise n’a toutefois pas dévoilé de prix pour l’appareil.

L’IA au cœur des discussions

Outre l’anneau intelligent de Samsung, c’est l’ IA qui est de toutes les conversations au Salon mondial du mobile, qui se déroule jusqu’à jeudi à Barcelone, en Espagne. Ce rendez-vous phare du secteur des télécommunications, qui se tient depuis 2006 dans la capitale catalane, mise sur cette technologie pour trouver un nouvel élan, alors que les ventes de téléphones intelligents sont au plus bas.

On se confronte à un manque de croissance. Nous devons donc rechercher des opportunités.

Selon le cabinet spécialisé IDC, 1,17 milliard de téléphones intelligents ont été vendus dans le monde l'an dernier, une donnée à son plus faible niveau depuis 10 ans. Les ventes ont été relancées au quatrième trimestre (+8,5 %) et la dynamique laisse entrevoir une reprise rapide , souligne le directeur général de la GSMA .

L' IA est probablement la révolution la plus profonde de l'histoire de l'humanité : pour la première fois, les êtres humains créent une technologie capable de penser. Cela change la donne , a déclaré lundi Jose Maria Alvarez Pallete, patron de l'opérateur Telefónica.

Ouvrir en mode plein écran Le nouveau téléphone Galaxy S24 de Samsung a lancé le bal des appareils propulsés à l'IA en janvier. Photo : Samsung

[Cette technologie] est clairement en voie de démocratisation et est désormais partout : dans les téléphones, dans les périphériques, dans les réseaux , souligne Thomas Husson, analyste de Forrester, qui s'attend à ce que l' IA vienne relancer l'innovation .

Nous assistons à une combinaison de modèles d'IA qui peuvent désormais être portés directement sur un téléphone intelligent. Les puces sont suffisamment puissantes pour permettre à ces calculs d'être effectués à même le téléphone.

Durant quatre jours, près de 100 000 pros et 2500 entreprises exposantes se donnent rendez-vous à cette grand-messe annuelle, selon la GSMA . L'association regroupe près de 750 opérateurs et fabricants du secteur des télécommunications (Samsung, Huawei, Xiaomi, Orange, Vodafone, etc.), mais aussi des poids lourds de la technologie, tels Airbus, Google et Amazon.

Avec les informations de Agence France-Presse, The Verge et Mashable