Les niveaux de radon sont 30 % plus élevés en zones rurales au pays, selon une étude

Une étude réalisée par des chercheurs de l'Université de Calgary indique que, en moyenne, les Canadiens vivant dans des communautés rurales ont été exposés à des niveaux de radon résidentiel 30 % plus élevés que leurs compatriotes vivant dans des centres urbains.

L'étude (Nouvelle fenêtre) (en anglais), publiée lundi dans la revue Scientific Reports, a porté sur 42 051 foyers canadiens. Elle fait état d'un lien entre le radon dans les habitations rurales et la proximité d'un puits d'eau souterraine foré.

L'air autour d’un puits d'eau souterraine agit comme une sorte d'autoroute , explique Aaron Goodarzi, chercheur principal et professeur agrégé à l’École de médecine Cumming de l'Université de Calgary.

Il ajoute que l'air permet au radon souterrain d'atteindre la surface beaucoup plus rapidement qu'il l'aurait fait autrement . Par conséquent, les maisons des communautés rurales ont beaucoup plus de radon à aspirer à l'intérieur .

Le radon est considéré comme la deuxième cause de cancer du poumon au Canada et dans le monde. Il est radioactif et émet un type de rayonnement connu sous le nom de rayonnement alpha.