Après avoir attiré des niveaux records d'investissements étrangers en 2021 et 2022, la grande région de Montréal a subi les effets du ralentissement économique mondial l'an dernier. Selon Montréal International, qui présentait lundi son bilan pour l'année 2023, la région métropolitaine a accompagné l'an dernier 87 projets qui y ont généré 2,7 milliards de dollars d'investissements étrangers.

C'est 845 millions de dollars de moins qu'en 2022 et près d'un milliard de moins qu'en 2021. Ces dernières étaient, il faut le rappeler, deux années records.

Au moment où on se parle, il y a trois pays du G7 qui sont en récession… Il y a l’Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon. Quand on regarde les grands groupes technologiques, qu’est-ce qui se passe? Ils mettent des gens à pied par dizaines, par centaines, par milliers, par centaine de milliers un peu partout sur la planète , a souligné d'entrée de jeu le PDG de Montréal International, Stéphane Paquet.

Une situation qui incite les grandes entreprises et multinationales à modérer les projets d'expansion et à miser davantage sur leur profitabilité. Pour nous, c’est autant de projets d’investissement qui sont décalés, c’est autant de projets d’investissement qui parfois n’auront tous simplement pas lieu , a expliqué M. Paquet.

Les TI et les surplus électriques

La baisse d'investissement dans le secteur des technologies de l'information, communément appelées TI, s'est particulièrement fait sentir en 2023.

Pendant la pandémie, tout le monde investissait en cybersécurité, dans les jeux vidéo, dans les logiciels pour s’assurer que les gens puissent travailler à la maison, c’était la folie. Ce n’est plus la folie.

Outre la flambée des taux d'intérêt qui agit fortement sur les projets d'investissement et d'expansion des entreprises, la fin des grands surplus d'électricité au Québec est également l'un des facteurs qui freinent les investissements étrangers dans la grande région de Montréal.

Le fait qu’on ait moins d’électricité, que les surplus d’électricité au Québec ne sont plus ce qu’ils étaient, ça a un effet aussi sur nos résultats, a souligné M. Paquet. Vous avez vu, par exemple, Vantage, sur la Rive-Sud, qui avait des gros projets de centres de données. Vantage a dit quoi? "Bien, écoutez, je n’ai pas eu l’électricité, je n’ai pas eu les blocs énergétiques tout simplement parce que le Québec ne les a plus".

L'électricité verte et peu chère du Québec étant aujourd'hui très en demande dans tous les secteurs le moindrement énergivores, de nombreuses entreprises se sont montrées intéressées dans le monde. Cela oblige le gouvernement du Québec à faire des choix.

Une année de sport extrême

N'empêche, Montréal International aura connu l'an dernier sa troisième meilleure année en termes d'investissements récoltés, souligne son PDG qui a décrit la période comme une année de sport extrême . Rappelons que les défis demeurent nombreux pour l'organisme qui a annoncé au début janvier le licenciement de 16 de ses 85 employés, en raison notamment de pertes de mandats.

Les 2,7 milliards de dollars d'investissements étrangers en 2023 dans le Grand Montréal ont permis la création de 5983 emplois dont le salaire moyen oscille autour de 97 500 $. De cette somme, 2 milliards de dollars ont été investis sur l'île de Montréal. Neuf entreprises ont aussi choisi d'installer leur siège social dans la région de Montréal. Ces investissements généreront par ailleurs 245 millions de dollars de retombées fiscales pour le gouvernement du Québec, 182 millions pour le fédéral et 63 millions en taxes foncières pour les municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Parmi les 87 projets accompagnés par Montréal International l'an dernier, 48 ont été des implantations, c'est-à-dire des entreprises qui n'étaient pas présentes auparavant dans la région de Montréal et qui sont venues s'y installer. En 2022, elles étaient au nombre de 52.

Il s'agit d'une baisse de 8 %, constate Stéphane Paquet, qui signale au passage que selon l’Agence des Nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED), la baisse des nouvelles implantations dans les pays riches a été d'environ 16 % dans le monde. On a fait deux fois mieux que le reste de la planète. Globalement, ça a été plus difficile pour tout le monde.

Les secteurs qui ont attiré le plus d'investissements en 2023 sont les technologies propres, les services environnementaux, les sciences de la vie, les technologies de la santé, la cybersécurité et les services informatiques.

Ces secteurs représentent plus de 50 % des investissements étrangers dans le Grand Montréal.