53 nouveaux logements verront le jour sur la rue Alcide-C.-Horth à Rimouski

L'organisme La Logeri construira 53 nouveaux logements pour personnes âgées de 65 ans et plus sur la rue Alcide-C.-Horth, à Rimouski.

La moitié des unités sera réservée aux Rimouskois à faible revenu.

Le projet, évalué à 20 millions de dollars, a été dévoilé lundi avant-midi par la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent et députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina.

Québec paiera 50 % du coût du projet. La contribution de la Ville de Rimouski s'élèvera pour sa part à 3,6 millions de dollars, tandis que le reste de la facture sera assumée par La Logeri.

La plupart des logements construits seront des 3 1/2.

Ça répond à une réalité au Québec. De plus en plus de personnes seules souhaitent avoir un logement adéquat à prix abordable. C'est ce que nous allons offrir , affirme le président de La Logeri, Rodrigue Joncas.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, la députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina et le président de La Logeri, Rodrigue Joncas

Le maire de Rimouski, Guy Caron, abonde dans le même sens. Sa ville a besoin de nouveaux logements pour aînés, dit-il.

Avec l'annonce de ce projet, M. Caron a bon espoir d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés cette année pour faire face à la crise du logement à Rimouski.

J'espère avoir 600 à 800 mises en chantier au total à Rimouski pour 2024. Si on prend ce projet, on prend également celui qui a été annoncé à l' UQAR , on prend le projet sur lequel on travaille avec le Groupe Angus, on est en bonne voie présentement d'atteindre ce chiffre , indique-t-il.

Guy Caron estime que 2500 unités supplémentaires doivent être construites pour que Rimouski ait un taux d'inoccupation de 3 %, soit le seuil d'équilibre. Ce taux se situe présentement à 0,6 %.

La livraison des logements sur la rue Alcide-C.-Horth est prévue le 1er juillet 2025.

Ce projet a été sélectionné dans le cadre du deuxième appel de projets du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ).

Avec la collaboration de Denis Leduc