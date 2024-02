Une couverture de glace très faible sur les Grands Lacs

Le temps chaud et la faible couverture de glace signifient entre autres que le port de Thunder Bay pourrait ne pas avoir besoin de recevoir la visite d'un brise-glace cette année.

Cette année, la glace est bien en dessous de la normale pour cette région , affirme Guillaume Paradis, surintendant du déglaçage pour la région du Centre à la Garde côtière canadienne (GCC).

À l'approche de l'ouverture des écluses de Sault-Sainte-Marie, s'il y a un besoin, un brise-glace se rendra à Thunder Bay pour aider. Mais à ce stade, il n'y a pas beaucoup de glace dans la baie , souligne-t-il.

Le manque de glace pourrait signifier une saison de navigation prolongée.

Dans un courriel, un porte-parole de la GCC a déclaré que pendant les périodes de faible couverture de glace, les navires de la Garde côtière restent en attente de toute demande de déglaçage, pour maintenir les voies navigables dégagées et ouvertes afin de prévenir les inondations potentielles causées par les embâcles , ainsi que pour répondre à toutes les opérations de recherche et de sauvetage ou les incidents de pollution marine.

Le déglaçage commence cependant ailleurs alors que le navire Samuel Risley doit commencer à briser la glace dans la région de Thessalon.

Le but de cette opération est de briser les glaces pour permettre aux navires commerciaux de se déplacer de manière sécuritaire et efficace , a indiqué la GCC dans un communiqué.

Les répercussions écologiques

Nous avons une année historiquement basse pour la glace et cela est dû entièrement au fait que nous avons eu un hiver très chaud jusqu'à présent , affirme Jay Austin de l'observatoire des Grands Lacs de l'Université du Minnesota à Duluth.

Nous n'avons tout simplement pas eu de conditions propices à la formation de glace , ajoute-t-il.

M. Austin mentionne qu'avant 1998, 50 à 60 % du lac Supérieur était recouvert de glace à cette période de l'année. Dans les années qui ont suivi, la couverture normale de glace du lac serait de 25 ou 30 %.

Selon le Laboratoire de recherche environnementale des Grands Lacs, la couverture totale de glace sur tous les Grands Lacs était de 6,1 % au 22 février.

La raison pour laquelle la température de l'air cet hiver est aussi chaude peut être attribuable à un certain nombre de facteurs différents , indique M. Austin, en soulignant notamment l’année El Niño.

Et bien sûr, il y a les effets des tendances à long terme vers un air plus chaud en raison de la modification de la chimie de l'atmosphère , dit-il. Nous rejetons du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et nous emprisonnons plus de chaleur .

M. Austin déclare qu'il y a des impacts écologiques clairs lorsqu'il n'y a pas beaucoup de glace.

La glace côtière sert de refuge aux poissons reproducteurs , explique-t-il. La glace côtière peut également agir comme un rempart contre l'érosion côtière, et nous nous attendons donc à une érosion accrue.

Il va y avoir des effets culturels et commerciaux. Personne ne se rend sur la côte sud du Wisconsin pour visiter les grottes de glace. Ici à Duluth, nous ne voyons pas de gens pêcher sur la glace.

