Originaire de Saguenay, All Boivin, 34 ans, fait partie de la liste des 10 criminels les plus recherchés au Québec depuis mars 2023.

Les policiers le considèrent comme un proche allié du caïd Dave « Pic » Turmel qui, lui, est en conflit avec les Hells Angels de Québec. Les deux hommes auraient des intérêts communs à faire la guerre aux motards.

All Boivin est en conflit ouvert avec les Red Devils City, le club-école des Hells Angels de Québec, depuis plus d'un an en raison d'un différend lié à la vente de stupéfiants dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Selon nos informations, les policiers le soupçonnent maintenant d’avoir commandé l'enlèvement du Saguenéen Michaël Chouinard, la semaine dernière.

Cet homme de 29 ans a été retrouvé le 22 février, vivant et mutilé, à Montréal, soit à plus de 450 kilomètres de son domicile. Les autorités soupçonnent que cet événement soit en lien avec le trafic de stupéfiants.

L'enlèvement de Michaël Chouinard tend à démontrer, selon nos sources policières, qu'All Boivin est toujours actif et qu’il pourrait être régulièrement en contact avec Dave « Pic » Turmel.

Le criminel est activement recherché depuis l'opération Radon en février 2023. La police croit qu'il se déplace entre le Québec et l'Ontario.

L'intervention policière s'intensifie

La Sûreté du Québec (SQ) a d’ailleurs redéployé une centaine de ses policiers, basés dans la région du Grand Montréal, dans l'est du Québec, pour mettre fin au violent conflit opposant des gangs de rue aux Hells Angels dans la région de la Capitale-Nationale.

All Boivin a déjà une longue feuille de route judiciaire. En 2021 notamment, il a plaidé coupable de voies de fait graves pour avoir violemment battu une jeune femme en 2018. Il était en liberté sous probation et conditions depuis décembre 2020.

L'arrestation du trafiquant All Boivin représenterait donc une pièce maîtresse dans la vaste opération policière de la SQ , qui visent à mettre fin aux épisodes de violence qui opposent les Hells Angels de Québec à des gangs de rue de la capitale nationale.