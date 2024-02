Le Panier bleu : une plateforme utile, selon un commerçant québécois

La disparition possible de la plateforme de vente en ligne québécoise le Panier bleu, lancée au début de la pandémie en 2020, suscite de l'inquiétude chez des petits entrepreneurs.

Le gouvernement Legault s'est entendu avec le géant Amazon pour que les produits québécois soient dûment identifiés sur la plateforme mondiale.

Depuis, le ministre de l’Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a laissé entendre que le Panier bleu pourrait ainsi disparaître.

On vend des produits québécois, et c’est important de les vendre avec une plateforme québécoise. Moi, ce n’est pas dans mes valeurs de me mettre sur Amazon.

L’entreprise Tranche de bois vend ses produits depuis environ un an sur le Panier bleu.

Ouvrir en mode plein écran Le propriétaire de Tranche de bois souhaite continuer à mettre ses produits en valeur sur une plateforme locale. Photo : Radio-Canada / Nicolas St-Pierre

Même si les revenus qu’elle y génère directement restent marginaux, c’est la visibilité qui intéresse le propriétaire et artisan, Olivier Villeneuve-Sénéchal.

Publicité

À son avis, les Québécois risquent d'être désavantagés en matière de référencement si leurs produits sont transférés sur Amazon.

Le Panier bleu nous permet de monter dans les recherches internet parce qu’il achète de la commandite sur des grands sites. Sur Amazon, si on veut être les premiers dans les recherches, il faut payer de la publicité. Nous sommes en compétition avec les grandes entreprises qui ont des budgets de publicité pour être les premiers à sortir en haut, tandis que nous on n’a pas ce budget-là , souligne Olivier Villeneuve-Sénéchal.

Il invite les consommateurs à changer leurs habitudes et à se tourner vers l’achat local, même lorsqu’ils magasinent en ligne.

Olivier Villeneuve-Sénéchal souhaite qu’il y ait une relance d’achalandage sur la plateforme compte tenu de la fin annoncée du service.