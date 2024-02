Hamilton touchée par une panne liée à la « cybersécurité »

La Ville de Hamilton, en Ontario, dit être victime d'un « acte de cybersécurité », qui perturbe depuis dimanche ses systèmes téléphonique et de courriel.

La Ville n'a pas donné de détails sur les événements ni précisé si une rançon avait été demandée, se contentant de dire que son équipe informatique a ouvert immédiatement une enquête et a tenté de minimiser [l'impact] de la situation .

Dans un communiqué, Hamilton ajoute qu'elle prend la question très au sérieux et qu'elle collabore avec des experts en cybersécurité et les autorités pour résoudre le problème le plus rapidement possible , sans fournir d'heure ou de date.

Des experts sont en train de répondre aux événements pour en déterminer la cause et les effets , indique la Ville.

Notre priorité est de protéger l'intégrité de nos systèmes et toute donnée personnelle ou privée.

Le transport en commun aussi touché

Le gestionnaire du transport en commun Hamilton Street Railway (HSR) indique que le système d'annonce des arrêts à bord des autobus municipaux ne fonctionne pas, à cause du problème de cybersécurité.

L'application HSRNow est en panne elle aussi. La Ville invite les usagers à consulter les horaires des autobus sur le site web municipal.

Les autobus doivent circuler normalement lundi, mais il pourrait y avoir des perturbations, prévient la Ville, parce que les chauffeurs n'ont pas accès à leur horaire informatisé. Votre compréhension et votre patience sont appréciées , peut-on lire sur le site web de Hamilton.

En revanche, le service de transport Darts pour personnes à mobilité réduite fonctionne normalement.

Avec les informations de CBC News