La suspension d’un programme scolaire pour les élèves surdoués suscite des critiques

La récente décision de suspendre en Colombie-Britannique les admissions à un programme scolaire de transition pour les élèves surdoués suscite l'inquiétude de parents et d’anciens élèves.

Le programme de transition pour les élèves surdoués, ou University Transition Program (UTP), est géré par le ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique, le Conseil scolaire de Vancouver (VSB) et l'Université de la Colombie-Britannique (UBC).

Lancé il y a près de 30 ans, le programme permet aux élèves très performants d’accéder plus vite à leurs aspirations scolaires et professionnelles en réduisant la durée de leurs études secondaires de cinq à deux ans. L’ UTP leur permet aussi des expériences qui les préparent à la vie universitaire.

Examen externe

Selon le VSB , le programme accepte chaque année un maximum de 20 nouveaux élèves âgés de 13 à 15 ans.

L' UTP a annoncé, le mois dernier, qu'il arrêtait les inscriptions pour la rentrée de septembre 2024-25 en raison de préoccupations concernant la santé mentale des élèves. Le programme fait également l'objet d'un examen externe.

Plusieurs préoccupations concernant le programme ont été portées à l'attention du ministère, du VSB et de l' UBC , et plus récemment, ces préoccupations ont mis en évidence les impacts négatifs sur la santé mentale et le bien-être des élèves , a déclaré l' UTP dans un communiqué.

D'anciens élèves et des parents de l'UTP craignent que cette décision ne soit une dernière tentative pour mettre définitivement le programme en veilleuse.

La fille de Tracy Adole, âgée de 14 ans, est actuellement en deuxième année à l' UTP . Lorsque [ma fille] était à l'école ordinaire, [...] elle n'aimait pas [aller à l'école] parce qu'elle ne se sentait pas à sa place , raconte Tracy Adole.

Ce n'était pas assez stimulant pour elle, mais une fois qu'elle est entrée dans le programme, elle a pris vie.

Le ministère de l’Éducation et des Services de garde d'enfants de la Colombie-Britannique assure que le programme continuera à fonctionner pour les élèves qui y sont actuellement inscrits.

Tracy Adole, qui est membre du conseil consultatif des parents, dit qu'elle accueille favorablement l'examen externe. Elle explique par contre être opposée à l'interruption du programme.

En tant qu'immigrante du Nigeria, le programme a favorisé l'apprentissage de mon enfant, car je n'ai pas les moyens de l'envoyer dans une école privée , détaille-t-elle. D'autres n'auront plus cette possibilité.

La Gifted Children's Association of British Columbia partage les mêmes sentiments dans un courriel adressé à Radio-Canada/CBC, déclarant que les actions qui découlent de cet examen envoient un message aux élèves et à leurs parents qui craignent que les programmes adaptés aux élèves surdoués soient éliminés ou risquent de l'être .

Pas de décision finale prise

Selon le conseil scolaire, cette interruption ne signifie pas qu'une décision finale a été prise concernant le programme.

Le VSB indique également que l’examen externe comporte un processus de consultation.

Il est essentiel de donner à ce processus le temps et l'espace nécessaires pour qu'il soit approfondi et objectif , écrit le conseil scolaire.

La décision d'interrompre temporairement l’ UTP fait suite à des changements apportés à d'autres programmes pour élèves surdoués , avance un ancien élève de l' UTP.

Depuis plusieurs années, la Colombie-Britannique déploie des efforts soutenus pour saper l’enrichissement de l’éducation , estime James Dai, un ancien élève de l' UTP . Ce dernier évoque des changements récents de la part du conseil de l’école, concernant le programme et les effectifs de l’ UTP .

Le VSB indique que plusieurs autres voies sont disponibles pour soutenir les élèves surdoués.

Les défenseurs de l'éducation inclusive affirment que les classes ordinaires peuvent répondre aux besoins de tous les enfants, y compris les surdoués et ceux qui ont des difficultés d'apprentissage.

Le terme surdoué est lourd de sens , déclare Gordon Porter, directeur d'Inclusive Education Canada.

Le conseiller clinicien Lawrence Sheppard estime quant à lui que la désignation est utile pour les enfants très performants. Certaines personnes seront particulières d'une façon ou d'une autre... et je pense qu'il est bon de reconnaître cela et de les encourager , explique-t-il.

Pour James Dai, ancien élève de l' UTP , le programme est un espace sûr où les élèves peuvent célébrer leurs différences.

De nombreux camarades de classe ont connu les brimades et un ennui destructeur, jusqu'à ce qu'ils trouvent leur place à l' UTP , se souvient-il.

Avec les informations de Shaurya K Kshatri