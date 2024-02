Des fraudeurs sans scrupules s’attaquent aux aînés

Les fraudeurs ne se limitent plus à arnaquer par téléphone ou sur Internet, ils poussent l’audace jusqu’à se rendre au domicile de personnes âgées pour les dépouiller de leurs économies. Le nombre de victimes de la fraude du faux représentant bancaire ne cesse d’augmenter et, pour faire face à ce fléau, la Sûreté du Québec collabore plus que jamais avec les autres corps policiers pour arrêter ces fraudeurs.

Germain Bédard est un grand gaillard de 82 ans qui habite au Manoir des Îles, à Laval. Mari dévoué et homme très actif, il était loin de se douter qu’un simple appel allait empoisonner sa vie.

Le stratagème

Son récit est précis, il se souvient de chaque parole du stratagème. Ce matin-là, M. Bédard attendait un appel du garage où il avait déposé son véhicule plus tôt. Au bout du fil, c’est plutôt une femme qui se présente comme une employée de Desjardins qui lui demande de vérifier s’il a ses cartes bancaires avec lui. Elle lui explique de manière très convaincante que des transactions frauduleuses ont été effectuées dans son compte bancaire.

Elle dit : faudrait faire ça au plus vite parce qu'ils peuvent aller vider votre compte. Là, j'étais nerveux, moi, elle essayait de m'énerver et elle a réussi.

Ouvrir en mode plein écran Germain Bédard s'en veut de plus avoir transmis ses informations bancaires. Photo : Radio-Canada / Martin Brunette

Afin de stopper l'hémorragie de ses comptes, elle le convainc de mettre les cartes de toutes ses banques et son numéro d’identification personnel, son NIP, dans une enveloppe. M. Bédard est prudent et refuse de fournir son NIP, mais les fraudeurs ont prévu le coup. La pseudo-employée lui dit de vérifier sur son afficheur. Je vérifie, c'était bien marqué la Caisse Desjardins. J'ai donné le NIP , avoue-t-il avec regret.

Puis on lui explique qu’un représentant de la Caisse ira d’ici quelques minutes récupérer l’enveloppe, mais lorsque l’homme se pointe à la porte, la rencontre ne se passe pas comme prévu. Il est brusque et, d’un ton sec, lui demande l’enveloppe et s'en va aussitôt. J'ai dit à ma femme : ça marche pas l'affaire. Il est pas poli, lui, là; les gars de la Caisse normalement sont plus polis que ça.

M. Bédard informe immédiatement l’adjointe administrative de sa résidence, Ève Gagnon, qui reconnaît le stratagème, puisque trois autres de ses résidents en ont été victimes. Elle alerte rapidement la police et les institutions financières de Germain Bédard, mais les escrocs ont tout de même eu le temps d’effectuer des retraits et des achats pour 6300 $.

Normalement, je suis prudent. Puis faire une affaire de même, là, puis m'embarquer comme ça, je n'étais pas content de moi.

Ouvrir en mode plein écran Germain Bédard, 82 ans, en conversation avec la journaliste Katherine Tremblay. Photo : Radio-Canada / Sébastien Gauvin Blanchet

Pourquoi les victimes tombent-elles dans le panneau?

Au fil du temps, les fraudeurs ont affiné leur stratégie. Ils ont fait des essais et des erreurs et en ont tiré les leçons. Leur discours est maintenant plus crédible et persuasif. Le but est de faire croire à la victime qu’elle est prise en charge et qu’on a la solution pour mettre fin aux transactions frauduleuses.

Les criminels misent également sur le sentiment d'urgence : on veut amener les victimes à agir rapidement, sans réfléchir, nous explique le lieutenant Jean-François Lévesque-Delaunais, de la Division des enquêtes sur les crimes économiques à la Sûreté du Québec. On ne veut pas laisser le temps à la victime de consulter un membre de la famille ou de l’entourage.

La technologie permet aussi aux fraudeurs d’être de plus en plus convaincants. Les fraudeurs ont recours à des applications qui leur permettent de changer l'information qui apparaît sur les afficheurs des téléphones. La victime voit le nom de l'institution financière et croit réellement qu'elle est contactée par son institution. À ce moment-là, la victime a toutes les raisons de croire que c'est bien réel, ce qui se passe , déplore le lieutenant.

Et c’est la ligne résidentielle qui est régulièrement utilisée par les fraudeurs pour entrer en contact avec la clientèle vulnérable, les aînés.

Ouvrir en mode plein écran Jean-François Lévesque-Delaunais, Division des enquêtes sur les crimes économiques, Sûreté du Québec. Photo : Radio-Canada / Martin Brunette

Des victimes ébranlées

Perte de confiance en l’entourage, tristesse, honte, insomnie, selon le lieutenant Lévesque-Delaunais, il ne faut surtout pas sous-estimer les impacts psychologiques et physiques liés à la fraude.

Il y a également tout le stress lié aux pertes financières qui s’ajoute.

Ève Gagnon a été témoin des conséquences sur ses résidents. Il y a une dame qui a été complètement anéantie [...], un autre monsieur qui ne dormait plus. Ça a un impact vraiment sur leur moral , se désole-t-elle.

Les victimes ne sont pas responsables des actions des fraudeurs. Donc, ils n'ont pas à avoir honte. Il faut oser dénoncer.

Les fraudeurs frappent partout

Selon la SQ, c’est à l'été 2020 que ce stratagème a fait son apparition au Québec, et depuis, les cas sont en constante progression. Les victimes de la fraude du faux représentant ont en moyenne 77 ans.

Il n'y a aucune région qui est épargnée actuellement, toutes les régions du Québec ont eu des événements de cette nature.

Les données obtenues du Centre antifraude du Canada indiquent qu’en quatre ans, au pays, le nombre de victimes de la fraude du faux représentant bancaire a plus que triplé et que les pertes financières sont passées de 3,3 millions à plus de 10 millions de dollars.

Et ce n’est que la pointe de l’iceberg, puisque le Centre antifraude estime que seulement 5 % à 10 % des fraudes lui sont signalées.

Ouvrir en mode plein écran Un homme inscrit ses informations bancaires personnelles sur un bout de papier. Photo : Radio-Canada / Martin Brunette

La Sûreté du Québec prend la situation très au sérieux

Devant cette augmentation des cas, la SQ a assigné de façon spécifique un groupe d’enquêteurs au stratagème de la fraude du faux représentant.

Elle a également renforcé les collaborations avec les autres corps policiers afin de gagner en efficacité. Cette façon de faire a permis de résoudre de nombreux dossiers, dont plusieurs en matière de faux représentants , explique le lieutenant Lévesque-Delaunais.

Auparavant, lorsqu'un fraudeur commettait des crimes un peu partout en province, il était accusé en silos dans différents districts judiciaires. Dorénavant, les organisations policières impliquées collaborent dès le départ avec le Directeur des poursuites criminelles et pénales dans un but de faire converger l'ensemble des dossiers vers le même district. Par conséquent, on obtient des sentences importantes pour des crimes importants , affirme le lieutenant de la SQ.

Sommes-nous responsables des sommes fraudées?

Pendant cinq mois, Germain Bédard a souffert d’insomnie en raison du refus de la CIBC de lui rembourser les 4769 $ fraudés sur sa carte de crédit. Pourtant, Desjardins l’avait remboursé sans hésiter. C’est grâce à l’implication de Mme Gagnon qui a alerté l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement et les médias que M. Bédard a été remboursé.

Alexandre Plourde, avocat et analyste pour Option consommateurs, déplore depuis des années le flou qui existe en matière de remboursement des fraudes bancaires.

Oui, les contrats bancaires nous empêchent de divulguer son NIP à qui que ce soit, mais si on est victime d'une supercherie, si on est trompé par un fraudeur, c'est différent.

Ouvrir en mode plein écran Alexandre Plourde, avocat et analyste, Option consommateurs. Photo : Radio-Canada / Martin Brunette

Pour une fraude sur une carte de crédit, la loi protège le consommateur et limite sa responsabilité à 50 $, à moins d’avoir commis une faute lourde. Pour Me Plourde, s'être fait avoir par un fraudeur qui nous a tendu un piège, ce n'est pas une faute lourde.

Je ne considère pas qu'un consommateur devrait être tenu responsable de rembourser les sommes qui ont été détournées dans ces circonstances-là.

Mais chaque cas est un cas d’espèce et puisqu’il est strictement interdit de fournir son NIP à quiconque, une banque ou un tribunal pourrait juger que le consommateur est responsable de ses pertes et qu’il a commis une faute lourde.

Pour les cartes de débit, il n’y a pas de loi mais il existe le code de pratique canadien des services de cartes de débit qui édicte que : Le titulaire d’une carte n’est pas considéré comme ayant divulgué volontairement le NIP si le NIP a été obtenu par contrainte, supercherie, force ou intimidation. Même si les banques membres de l’Association des banquiers canadiens ont adhéré au code, le problème, selon Me Plourde, est que ce code est volontaire.

Ouvrir en mode plein écran Ève Gagnon, adjointe administrative, Manoir des Îles à Laval. Photo : Radio-Canada / Martin Brunette

Ce vide juridique, selon ce dernier, fait en sorte que dans certaines circonstances, les banques refusent de rembourser les consommateurs en leur disant qu'ils ont été négligents.

Il faudrait avoir des lois contraignantes pour les banques plutôt que de reposer sur des codes volontaires pour assurer la protection des consommateurs.

Un ombudsman pour défendre les intérêts des consommateurs

Questionnée sur le manque d’encadrement, la ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, rappelle que si vous estimez avoir été traité injustement par votre banque, vous pouvez vous adresser à l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement, l’OSBI, un organisme indépendant et transparent qui s’emploie à défendre les intérêts des consommateurs, plutôt qu’un représentant qui s’emploie à défendre les intérêts des banques.

Conseils de la Sûreté du Québec Sachez que jamais une institution financière ne vous demandera votre NIP ni n'enverra un employé à votre résidence pour récupérer vos cartes bancaires. Dénoncer le plus rapidement la fraude à votre service de police. Il n’existe pas de petit dossier, et chaque information ou description peut être utile pour mener à une arrestation. Alerter vos institutions financières rapidement. Si vous vous doutez que la personne devant vous est un fraudeur, remettez vos cartes et ensuite contactez la police. Si une personne prétend que vous êtes victime d'une fraude, avisez la personne que vous allez faire vos propres vérifications et raccrochez. Ne rappelez jamais le numéro que la personne vous a laissé. Recherchez plutôt le numéro officiel de votre banque.