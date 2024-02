La crise de la drogue touche de plus en plus les nouveaux arrivants, selon des organismes

Au Canada, la crise des drogues illégales toxiques et des surdoses touche de plus en plus les nouveaux arrivants, selon des experts et des organismes. Ils estiment que la situation est méconnue et appellent à une meilleure collecte de données pour offrir des soins adaptés à leurs spécificités culturelles.

CBC /Radio-Canada a décidé de ne pas divulguer les noms complets d'Ali et Raza en raison de la stigmatisation entourant la consommation de drogues et la santé mentale dans leurs communautés respectives.

Un étudiant international turc, Ali, affirme avoir découvert la méthamphétamine moins de 17 jours après son arrivée au Canada. J'étais seul et je pensais au suicide , dit-il.

Il affirme consommer cette substance de temps en temps depuis qu'il a déménagé à Saskatoon en 2022.

Aujourd'hui, le jeune homme de 23 ans travaille à son rétablissement, mais souligne que les services de santé mentale dans sa langue et les soins de santé adaptés à sa culture font défaut.

Un réfugié syrien qui vit également à Saskatoon, Raza, a vécu une expérience similaire. L'homme de 32 ans dit effectuer des emplois variés pour envoyer de l'argent à sa famille à l'étranger.

C'est difficile de trouver du travail ici. Je ne parle pas beaucoup l’anglais et je ne connais pas beaucoup de monde , se désole-t-il.

Selon Raza, wahda, un mot arabe désignant l’isolement social, est une malédiction constante .

Le crystal [méthamphétamine en cristaux] est un bon moyen d'oublier ces problèmes , affirme-t-il.

Selon des organismes communautaires, une plus grande attention doit être consacrée aux réalités qui poussent les nouveaux arrivants à consommer des drogues.

En 2023, 484 décès confirmés ou suspectés de toxicité médicamenteuse ont été recensés en Saskatchewan.

Anthony Olusola est le directeur général de Truly Alive Youth and Family Foundation, un organisme qui sert les communautés autochtones, immigrantes et autres communautés diverses de Saskatoon.

Selon lui, son organisme a vu « une hausse marquée » dans la consommation de drogue chez les nouveaux arrivants, dont les étudiants internationaux.

Il affirme que ces derniers arrivent parfois au Canada avec un traumatisme, pour ensuite faire face à l'anxiété d’une nouvelle vie, tout en essayant de subvenir aux besoins de leur famille.

M. Olusola souligne que l’inflation et la hausse des frais de scolarité internationaux aggravent leurs difficultés.

Tout cela les conduit vers un endroit où ils cherchent un refuge [...] Malheureusement, ils se tournent vers [la consommation] de substances , explique Anthony Olusola.

Le directeur général de Truly Alive Youth and Family Foundation, Anthony Olusola.

De son côté, le directeur des ressources humaines et des opérations de l'organisme à but non lucratif Open Door Society de Saskatoon, Sultan Ali Sadat, souligne que les jeunes qui s'installent ici seuls luttent pour survivre .

Il affirme que nombre d'entre eux ont plus de 22 ans et ne peuvent pas fréquenter l'école secondaire. Il ajoute que leurs études antérieures ne sont parfois pas reconnues au Canada et que plusieurs d'entre eux ont également un faible niveau d’anglais.

Le directeur des ressources humaines et des opérations de l'organisme à but non lucratif Open Door Society de Saskatoon, Sultan Ali Sadat.

De plus, dans de nombreuses cultures, les problèmes de santé mentale sont fortement stigmatisés, selon Sultan Ali Sadat.

[Dans certaines cultures] si vous avez une sœur, personne ne l'épousera en pensant que si vous avez un problème de santé mentale, les enfants de votre sœur peuvent également développer une maladie mentale , déplore-t-il.

Face à cette situation, Sultan Ali Sadat et Anthony Olusola appellent à des soins adaptés à la culture des nouveaux arrivants.

Nous devrions être davantage dans la prévention que dans la réaction. Les gens doivent sentir non seulement qu'ils peuvent fonctionner dans la société canadienne, mais qu'ils y appartiennent, pour que leur rêve de vivre ici ne s'évanouisse pas.

Davantage de données pour traiter le problème

Le professeur associé au Collège des sciences infirmières de l'Université de la Saskatchewan, Geoffrey Maina, s'est penché sur la consommation de drogue chez les nouveaux arrivants dans le cadre d'une recherche en 2021 (en anglais). (Nouvelle fenêtre)

Selon lui, trois facteurs tendent à augmenter leur risque de consommation de substances.

Il indique qu'il s'agit du stress lié à l'immigration au Canada, les difficultés liées à l'installation, comme le racisme, le choc culturel, la non-reconnaissance des diplômes , et la disponibilité des drogues.

Le professeur associé au Collège des sciences infirmières de l'Université de la Saskatchewan Geoffrey Maina.

Geoffrey Maina déplore le manque de donnée sur le phénomène, puisque ni Statistique Canada, ni la GRC , ni le Bureau des coroners de la Saskatchewan ou l'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) ne recueillent de données fondées sur la race en rapport avec la drogue.

Nous ne connaissons pas l'ampleur du problème, mais je dirais qu'il pourrait être plus important que nous ne le pensons , dit Geoffrey Maina.

Dans un communiqué envoyé par courriel, le ministère provincial de la Santé a déclaré que la SHA continue de mettre en œuvre un soutien culturel pour les patients et leurs familles, ainsi qu'un cadre adapté à la culture en matière de soins de santé .

Avec les informations de Pratyush Dayal