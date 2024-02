Shirley Harkness, propriétaire d’une maison à Brandon, réclame un changement législatif après qu’un locataire a vandalisé son logement. Elle dénonce un processus d’expulsion lent et frustrant qui a laissé du temps au locataire pour causer d'importants dégâts dans la maison.

Après avoir loué sa maison pendant 4 ans et demi sans souci, un nouveau locataire s’installe dans la propriété de Shirley Harkness le 22 novembre dernier. Il paye le premier mois de loyer, puis, plus rien.

On dirait que quelqu’un est venu jeter une grenade avant de partir en courant , raconte Mme Harkness. Elle est complètement détruite , explique-t-elle en avançant à travers les détritus qui jonchent le sol : d’innombrables mégots de cigarettes, des couches pour adultes souillées. Autour, les murs et plafonds sont couverts de graffitis quand les portes et les lumières sont sérieusement endommagées. Des dommages qu’elle estime à au moins 8000 dollars.

Ouvrir en mode plein écran De nombreuses fêtes ont été organisées dans la maison explique la propriétaire. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Le cauchemar commence peu après l’installation du locataire. Les aidants, censés accompagner l’homme qui se sert parfois d’un fauteuil roulant pour se déplacer, s’installent avec lui. Le logement devient une maison pour faire la fête , résume la propriétaire qui se retrouve incapable de savoir combien de personnes séjournent chez elle.

Elle entame une procédure d'expulsion auprès de la Direction de la location à usage d’habitation mi-décembre, dénonçant les dégâts causés à sa propriété : absence de versement du loyer et activités criminelles présumées. Parmi les détritus dans la maison, tout un attirail associé la consommation de drogue a été retrouvé, comme des petits emballages et des garrots.

Une première audition se tient le 10 janvier, suivie d’un appel le 6 février pendant lequel est exigé le départ du locataire avant le 8 février.

Elle dénonce la lenteur du processus, et pointe du doigt la bureaucratie et une organisation inefficace des services de la Direction de la location à usage d’habitation. À Brandon, cette branche de l’administration provinciale emploie deux personnes à temps plein, selon un porte-parole de la province. Il ne précise cependant pas s'il manque des employés dans cette administration.

La province indique toutefois que 46 auditions ont eu lieu pour Brandon et les alentours en 2022 et 2023.

Je ne sais même pas à quoi sert leur bureau… Ce qui est certain, c’est qu’ils ne font rien pour vous , dénonce Shirley Harkness. Si vous voulez gérer quoi que ce soit, il faut passer par leur bureau à Winnipeg.

Assurer pour protéger

Pour Avrom Charach, porte-parole de l’Association professionnelle des gestionnaires immobiliers du Manitoba (Manitoba's Professional Property Managers Association), la solution la plus efficace pour les propriétaires est d’assurer leur logement pour bénéficier d’une aide si des dommages doivent être réparés. Ce n’était pas le cas de Mme Harkness qui explique ne pas en avoir les moyens.

Avrom Charach indique qu'un avis de résiliation du contrat de location sous cinq jours (Nouvelle fenêtre) peut être émis par le propriétaire en cas de dommages extraordinaires dans le logement. Un avis qu’il vaut mieux accompagner de preuves comme des vidéos ou d’une déclaration sous serment d’un voisin selon le professionnel de l’immobilier : parce que cela a plus de poids au tribunal que juste un courriel .

Ouvrir en mode plein écran Les déchets entassés dans la maison remplissaient même la salle de bain. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Dans le cas de Shirley Harkness, ces témoignages ont été difficiles à obtenir de la part des voisins en raison de peur de représailles. Ils devaient indiquer leur nom, leur numéro de téléphone et leur adresse sur les documents qui seraient ensuite versés au dossier et accessibles au locataire.

Il faut que les lois changent pour qu’elles soient en faveur des propriétaires, pas en faveur des locataires , conclut Shirley Harkness.

Avec des informations de Chelsea Kemp