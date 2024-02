Construire 10 immeubles de 100 appartements dans 10 villes de la province pour les personnes âgées autonomes, voilà l’objectif que se donne le gouvernement du Québec, en collaboration avec l’organisme Mission Unitaînés.

Le projet de près de 235 millions de dollars devrait se réaliser d’ici deux ans, selon Québec. La ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, en a fait l’annonce lundi à Shawinigan, l’une des villes qui accueilleront un des immeubles.

Mission Unitaînés sera responsable de la conception et de la construction des immeubles. L’organisme précise sur son site Internet qu’il s’agira d’un projet de logement social abordable pour les personnes âgées moins bien nanties . Le président du conseil d’administration de Mission Unitaînés est Luc Maurice, le fondateur du Groupe Maurice.

La ministre France-Élaine Duranceau estime qu’il s’agit d’une façon innovante de répondre à la crise du logement.

Si on ne change pas la recette, on va se retrouver avec la même problématique, alors il faut ajouter des solutions, puis ce sera le cumul de ces solutions-là qui vont faire qu'on va s'en sortir un moment donné, puis qu'on va construire plus vite , assure la ministre.

Ouvrir en mode plein écran Maquette des immeubles à logements sociaux et abordables pour personnes âgées autonomes qui devraient voir le jour dans dix villes du Québec Photo : Yelle Maillet et associés architectes

Au terme de la construction, [Mission Unitaînés] remettra à la municipalité, ou à un organisme à but non lucratif désigné par la municipalité, un bâtiment prêt à être mis en service pour une somme symbolique, et ce, sans hypothèque , peut-on lire dans le communiqué du gouvernement. Le président du conseil d’administration de Mission Unitaînés est Luc Maurice, le fondateur du Groupe Maurice.

Les Municipalités contribueront aussi financièrement au projet, à hauteur de 3 à 5 millions de dollars. Outre Shawinigan, le gouvernement ne mentionne pas dans son communiqué où seront situés les autres immeubles.

Un premier projet à Shawinigan

La construction d’un immeuble de six étages devrait débuter cet été à Shawinigan, pour se terminer au printemps 2026.

Il comptera 74 logements d’une chambre, 15 studios et 11 logements de deux chambres.

Le loyer sera fixé à environ 595 $ pour un studio et 900 $ pour un logement de deux chambres , peut-on lire dans le communiqué de presse du gouvernement.

Il s’agit d’un investissement gouvernemental de 23,5 millions de dollars. La Ville de Shawinigan cède quant à elle le terrain gratuitement et offre des congés de taxes.

L’Office municipal d’habitation de Shawinigan s’occupera de la gestion de l’immeuble ainsi que de la sélection des locataires.

