Les physios du N.-B. souhaitent pouvoir prescrire des tests d’imagerie à leurs patients

Au Nouveau-Brunswick, les physiothérapeutes ne sont pas en mesure d'envoyer leurs patients dans le système public de santé pour qu'ils obtiennent des tests d’imagerie médicale. Leurs démarches auprès du gouvernement sont demeurées lettre morte jusqu’à maintenant.

Annie Boudreau, présidente sortante de l’Association des physiothérapeutes du Nouveau-Brunswick, déplore les étapes que doivent franchir leurs patients avant d'obtenir un rendez-vous pour des rayons X ou encore de l’imagerie par résonance magnétique.

Nous devons demander à nos patients d’aller consulter leur médecin de famille, ce qui peut prendre des semaines et des mois, d’aller dans une clinique sans rendez-vous s’il y en a qui sont disponibles dans votre région ou d’aller aux urgences qui sont débordées , a-t-elle énuméré en entrevue à La matinale, lundi.

Annie Boudreau soutient que de plus en plus de provinces au pays accordent ce droit aux physiothérapeutes. C’est notamment le cas en Alberta, en Ontario et en Nouvelle-Écosse, alors que la Saskatchewan, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador étudient la question, note-t-elle.

Nous voulons aider le système de santé, le rendre plus efficace. Un examen clinique nous permet de dire si oui ou non le patient a besoin d’un test d’imagerie. Est-ce qu’on engorgerait le système? Dans toutes les juridictions où c’est permis, c’est le contraire qui se produit , affirme Annie Boudreau.

L’association a présenté un mémoire au ministère de la Santé, en avril dernier, dans lequel elle vantait les avantages de permettre aux physiothérapeutes de diriger les patients vers ce type d’examens.

N’ayant pas reçu d’accusé de réception, elle a relancé Fredericton en décembre et au début février, pour finalement se faire dire qu’ils n’ont pas cette permission et que leur demande cadrait dans un plan plus large , indique Annie Boudreau.

Les conséquences d’une telle position de la part de la province sont importantes pour les patients et les physiothérapeutes, aux dires d’Annie Boudreau.

Elle donne l’exemple d’une compression de la moelle épinière suspectée par un physiothérapeute.

On a besoin d’un test d’imagerie pour voir s’il y a bien une compression nerveuse. Si ça prend deux, trois ou quatre mois avant de voir son médecin de famille qui va prescrire le test, ça pourrait avoir des conséquences à long terme sur la santé du patient, comme de la faiblesse, des engourdissements et même de la paralysie. Pendant tout ce temps d’attente, le patient est moins fonctionnel et ne peut pas faire son travail , mentionne-t-elle.

Elle ajoute que plusieurs spécialistes, tels des chirurgiens orthopédistes, aiment avoir un test d’imagerie avant d’opérer, mais ils doivent passer par un médecin de famille pour avoir une prescription plutôt que de passer par un physiothérapeute.

C’est une lourdeur inutile , croit-elle.

