Après avoir affiché près de -20 degrés Celsius pendant la fin de semaine, la température connaîtra un bond spectaculaire au cours des prochaines 24 heures dans la région d'Ottawa et de Gatineau. Le thermomètre pourrait ainsi atteindre 14 °C mardi. Un redoux qui pourrait avoir des effets néfastes sur les systèmes naturels.

Votre veste de printemps risque de sortir du placard plus tôt que prévu cette année. Mardi et mercredi seront les journées les plus chaudes répertoriées dans la région de la capitale fédérale, si on se fie aux données qui remontent aux années 1870.

Le précédent record date du 27 février 2000 avec une température de 12,4 °C.

Ce temps doux a mené la Commission de la capitale fédérale (CCN) à fermer dimanche la patinoire du canal Rideau pour cette saison.

Le mois de février 2024 a été plus chaud que la moyenne, avec une température de -4,3 °C, et s’inscrit dans une année marquée par une météo plus douce. Sur les douze derniers mois, neuf étaient au-dessus de la moyenne.

Température moyenne à Ottawa au cours des 12 derniers mois Mois de l'année Température moyenne entre 1981-2010 Température moyenne entre 2023-2024 Mars 2023 -2,2°C -1,7°C Avril 2023 6,5°C 7,5°C Mai 2023 13,5°C 12,7°C Juin 2023 18,7°C 18,8°C Juillet 2023 21,2°C 21,7°C Août 2023 19,9°C 18,6°C Septembre 2023 15,3°C 16,9°C Octobre 2023 8,4°C 11,2°C Novembre 2023 2°C 0,3°C Décembre 2023 -5,6°C -2,2°C Janvier 2024 -10,2°C -6,1°C Février 2024 -7,9°C -4,3°C Source : CBC

Cette hausse des températures a des causes multiples dont les changements climatiques ainsi que le phénomène El Niño associé à des températures plus élevées.

C'est un hiver El Niño, ce qui nous donne la possibilité très élevée d'avoir des températures au-dessus des normales. Alors c'est ça qu'on voit cet hiver et c'est ça qu'on a vu la semaine passée et qu’on verra la semaine à venir , explique le météorologue à Environnement Canada, Steven Flisfeder.

D’ailleurs, la météo a tellement été clémente ces dernières semaines que cette année marquera le premier hiver jamais enregistré à l’aéroport d’Ottawa où les températures n’atteindront pas -20 °C , indique le météorologue.

Il ajoute que les variations des températures observées ces derniers jours pourraient mener à des orages, mardi et mercredi, un phénomène rare à cette période-ci de l’année.

Menace de sécheresse

Avec le temps chaud cet hiver, la neige a été moins abondante. La région de la capitale fédérale a reçu moins que la moitié de la neige tombée à la même époque l'année dernière.

Cette réduction du manteau neigeux pourrait avoir un effet néfaste sur les systèmes naturels, selon le directeur des services d'ingénierie de l’Office de protection de la nature de la vallée Rideau, Brian Stratton.

Celui qui surveille de près les réseaux hydrographiques autour d'Ottawa note que le manque de neige pourrait mener à de la sécheresse au cours des prochains mois, même si la pluie au printemps pourrait changer la donne.

Nous n'en savons rien pour l'instant, mais tout indique que cela [la sécheresse] pourrait se produire parce que les précipitations et l'humidité du sol seront limitées à l'approche du printemps.

L’ingénieure affirme que l'eau potable n'est pas une source d'inquiétude, les puits et la rivière des Outaouais étant abondants. Toutefois, l'éventuelle sécheresse pourrait avoir des répercussions sur l'agriculture et la vie aquatique.

Le manque de neige inquiète aussi le pédologue, dorénavant retraité, d'Agriculture Canada, Ed Gregorich.

Celui qui a consacré toute sa carrière à l’étude des sols explique que la neige fournit un élément nutritif important : l'azote. Néanmoins, les fontes importantes – comme celle que nous avons connue cette année – signifient que cet élément est perdu dans le ruissellement.

Ouvrir en mode plein écran La neige fournit de l'azote, un élément nutritif important pour le sol des forêts. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

Un manque d’azote pourrait avoir des percussions principalement sur les forêts, selon le pédologue.

Pour un sol agricole, l'agriculteur peut gérer cela. Mais c'est dans les écosystèmes naturels que cela peut avoir un effet préjudiciable. Les forêts deviennent alors plus pauvres en nutriments , explique Ed Gregorich.

Par ailleurs, les cycles extrêmes de gel et de dégel que l’on observe de plus en plus souvent sont préoccupants, selon le pédologue. En effet, ce phénomène modifie le processus normal dans le sol provoquant la libération de gaz à effet de serre (GES).

Ces GES pourraient à moyen terme augmenter la température à la surface de la terre.