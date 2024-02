Le marché immobilier en Atlantique se redresse

L’association canadienne de l'immobilier affirme que les ventes résidentielles au Canada montrent des signes de reprise. En janvier, les ventes au pays ont augmenté de 3,7 % par rapport au mois précédent.

En Nouvelle-Écosse, la capitale Halifax observe une tendance similaire, bien qu’à plus petite échelle, comme l'explique Chantal Lévesque, agente immobilière avec Royal LePage Atlantique.

Avant, on voyait peut-être une ou deux offres sur les maisons , remarque-t-elle. Mais là en ce moment, dans les dernières quelques semaines, ce que je remarque c'est que pour les maisons dans les prix pour les acheteurs de première maison, on commence à voir 10 à 15 offres.

Les acheteurs semblent moins frileux, mais les villes comme Halifax continuent à faire face à un manque de propriété à vendre, ce qui fait que le marché reste difficile pour les nouveaux acheteurs.

Pour Chantal Lévesque, Halifax reste abordable comparée aux grandes villes canadiennes. Photo : Radio-Canada / Mélanie Léger

Il n’y a pas beaucoup d'inventaire malheureusement , confirme Chantal Lévesque. À ce temps-ci de l'année, on devrait voir à peu près 2000 maisons, sur le marché. Puis on n’a pas tout à fait 800 maisons.

La mise de fonds est souvent la partie la plus difficile à trouver.

Le Canada offre quand même des programmes intéressants pour aider, soutient Robert-Yves Mazerolle, conseiller principal en gestion de patrimoine chez Gestion de patrimoine Assante.

Le CELIAPP, compte d'épargne libre d'impôt pour l'accès à la propriété, ça c'est très intéressant , dit-il. Les gens qui n'ont pas été propriétaires depuis 5 ans peuvent déposer dans leur CELIAPP, 8000 $ par année et jusqu'à concurrence de 40 000 $.

Robert-Yves Mazerolle est un conseiller principal en gestion de patrimoine chez Gestion de patrimoine Assante. Photo : Gracieuseté de Assante

Ce programme gouvernemental est réservé pour l’achat d’une première propriété. Un peu comme le RAP, le régime d'accession à la propriété. Ce programme permet de retirer de vos régimes enregistrés d'épargne-retraite ( REER ) pour acheter ou construire une maison jusqu'à concurrence de 35 000 $.

Chantal Lévesque s'attend aussi à une baisse des taux d'intérêt. Le 24 janvier dernier, la Banque du Canada a annoncé le maintien de son taux directeur à 5 %, ce qui laisse croire que les taux d’intérêt vont se mettre à diminuer tranquillement, mais ça veut aussi dire que le prix des maisons va augmenter.

Elle s’attend à ce que le pouvoir d’achat des ménages suive cette hausse.

Halifax est aussi une ville avec une économie très stable. Ce qui rassure les investisseurs.

Halifax, c'est un marché qui est relativement moins risqué par rapport à d'autres marchés, parce qu' ici on a une économie qui est non cyclique , indique Robert-Yves Mazerolle. On a une population qui est généralement croissante, donc ça crée une certaine pression.

Avec les informations de Kheira Morellon