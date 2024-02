Une automobiliste a été tuée par un conducteur fuyant la police à Edmonton

Une automobiliste a été tuée samedi soir dans le sud-est d'Edmonton au moment où elle s’est immobilisée pour inspecter son véhicule endommagé par un tapis clouté déployé par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui cherchait ainsi à appréhender un suspect au volant d’un camion U-Haul. C’est le véhicule de ce dernier tentant d’échapper à la police qui l’aurait heurtée.

C’est ce qu’a déclaré la surintendante Leanne MacMillian de la police fédérale, lors d’une conférence de presse tenue dimanche soir, en précisant que la victime était âgée de 45 ans et qu’elle était une résidente de Fort Saskatchewan.

Selon la GRC , deux autres véhicules ont heurté le dispositif à clous qui dégonfle les pneus d'un véhicule pour immobiliser un conducteur récalcitrant lors d’une course-poursuite.

Outre la femme tuée, un autre conducteur a été conduit à à l'hôpital avec des blessures qui ne mettraient pas sa vie en danger.

L’incident, qui s’est produit à 21 h 40 sur la 50e Rue près de la 22e Avenue, est survenu après que la GRC de Beaumont a tenté d'arrêter une personne soupçonnée de vol vers 21 h samedi. Le suspect a pris la fuite à grande vitesse à bord de son véhicule, affirme la surintendante MacMillian.

Une enquête en cours

Le Service de police d’Edmonton et la GRC enquêtent sur l’incident. Il s'agit d'une enquête active sur un homicide , a déclaré la surintendante MacMillian.

La police d'Edmonton a répondu à la demande d’appui de la GRC en déployant un hélicoptère. Selon elle, le camion s'est dirigé vers le nord sur la 50e Rue, à Edmonton, en provenance de Beaumont, avant de heurter et de tuer la femme.

Nous sommes incroyablement attristés d'apprendre la mort tragique de cette femme innocente qui a été tuée hier soir sur la 50e Rue , a déclaré le sergent Nigel Phillips de la police d’Edmonton, dans un communiqué de presse diffusé dimanche. Nous sommes de tout cœur avec sa famille et ses amis, qui devront maintenant faire face à cette perte insondable.

Un véhicule volé

Les deux polices fédérale et municipale sont toujours à la recherche du suspect. Ce dernier a poursuivi sa fuite dans un véhicule Honda Civic gris foncé qu’il a volé. Cette voiture était stationnée devant une station-service avec un enfant à l'intérieur.

La police a indiqué que l'enfant avait été retrouvé sain et sauf quelques minutes plus tard dans le secteur de la 66e Rue et de la 25e Avenue, mais que l'homme s'était enfui à bord du véhicule volé.

L’Équipe d’intervention de l’Alberta en cas d’incident grave (ASIRT) a été informée par la GRC et enquêtera sur l'incident. L’ ASIRT enquête sur les cas où des personnes sont tuées ou gravement blessées lors d'incidents avec la police, ou lorsque des allégations de mauvaise conduite de la part de la police sont présentées.

La Honda Civic volée porte la plaque d'immatriculation albertaine E98-099. Le suspect mesure environ 1,80 m (5 pieds et 11 pouces). Il a été vu pour la dernière fois vêtu d'un chandail à capuche noir portant un texte blanc sur le devant, d'une culotte courte marron et de chaussures noires.

Avec les informations de Nishat Chowdhury, Emily Fitzpatrick et Nicholas Frew