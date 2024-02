Le centre de consommation supervisée de drogues du Grand Sudbury reçoit suffisamment de dons anonymes pour rester ouvert pendant encore un mois, mais il ne demandera pas plus d'argent à la communauté pour la suite.

Heidi Eisenhauer, directrice générale de Réseau Access Network, qui supervise le centre, affirme qu’en raison de l'incertitude, tous les membres du personnel sauf un ont quitté l’établissement nommé La Place pour d'autres emplois.

Il n'est pas réaliste de demander à quelqu'un d'attendre jusqu'au 15 de chaque mois pour garantir son emploi , dit-elle. Les infirmiers, les ambulanciers et les travailleurs sociaux sont tous en grande demande.

La réponse aux surdoses est un domaine spécialisé. Nous ne disposons plus du contingent complet de professionnels de la santé dont nous avons besoin pour ne pas appeler une ambulance.

Mme Eisenhauer mentionne que Réseau Access Network a dû transférer des ressources d'autres programmes pour aider à pourvoir les postes vacants au centre alors que son avenir est incertain.

Toujours aucune nouvelle à propos du financement provincial

Le centre a ouvert ses portes en octobre 2022 grâce à un financement municipal.

Lorsque le financement municipal a cessé en décembre dernier, le géant minier Vale a fait un don de 75 000 $ pour garder les portes ouvertes en janvier et d'autres dons communautaires l'ont aidé à poursuivre son travail durant le mois de février.

Réseau Access Network attend une réponse de la province concernant sa demande de financement soumise il y a plus de deux ans.

La province a toutefois suspendu toutes les demandes de financement l'automne dernier après qu'une femme de 44 ans ait été tuée par une balle perdue à l'extérieur d'un centre de consommation supervisée dans l'est de Toronto.

Pendant ce temps, les villes du Nord de l’Ontario, comme le Grand Sudbury, continuent d’afficher les taux de mortalité liés aux opioïdes les plus élevés de la province.

Selon des données préliminaires de Santé publique Sudbury et districts, 72 personnes des districts de Sudbury et de Manitoulin sont décédées d'une intoxication liée aux opioïdes entre janvier 2023 et octobre 2023.

Cela représente un taux de mortalité annualisé de 41,4 décès pour 100 000 habitants, comparativement à la moyenne de l'Ontario de 16,7 décès pour 100 000 habitants.

Le centre de consommation supervisée de Timmins est dans une situation similaire à celui de Sudbury.

Le financement municipal pour ce centre s'est épuisé en décembre. L'Hôpital de Timmins et du district est intervenu et a financé les activités jusqu'à la fin mars.

D’après un reportage d’Aya Dufour de CBC