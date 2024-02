Après 30 ans à la tête de la SFM, l’heure de la retraite a sonné pour Daniel Boucher

Le directeur général de la Société de la francophonie manitobaine (SFM), Daniel Boucher, partira à la retraite le 30 août.

La rumeur concernant son départ courait déjà depuis plusieurs mois, mais la Société de la francophonie manitobaine en a fait l'annonce officielle lundi matin par voie de communiqué.

Daniel Boucher est directeur général de la SFM depuis près de 30 ans. Il occupe le poste depuis 1994, auquel il a accédé à l'âge de 36 ans, indique la SFM dans son communiqué.

M. Boucher a toujours compris que dans l'ensemble, sa mission consistait à servir la communauté dans toute sa riche diversité , affirme la présidente du conseil d'administration de la SFM, Angela Cassie.

Il est une de ces rares et précieuses personnes qui ont vu l'évolution de la francophonie et accumulé un volume impressionnant d'expertise en matière de langues officielles et de développement communautaire , abonde Alain Dupuis, directeur général de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, dans le communiqué.

Une carrière débutée en tant qu'analyste politique

Daniel Boucher a grandi en région, entre Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Anne.

Sa carrière au sein de la SFM, organisme phare de la francophonie manitobaine, a débuté en 1991 comme analyste politique.

Déjà dans les années 80, Daniel Boucher était membre du conseil d'administration de la SFM , en même temps qu'il travaillait comme fonctionnaire pour le gouvernement du Manitoba.

En 1983, en pleine crise linguistique, M. Boucher s'est rapidement impliqué dans les démarches entreprises pour faire accepter l’entente d’amendement constitutionnel négocié entre la SFM et le gouvernement provincial ainsi que fédéral , déclare l'ancien président de l'organisme, Léo Robert, dans le communiqué de presse.

Des dossiers marquants

Sous sa gouverne comme directeur général de la SFM , Daniel Boucher a notamment contribué à l'adoption à l'Assemblée législative du Manitoba à la Loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine en 2016.

Dans le communiqué de presse, Daniel Boucher souligne trois moments qui ont marqué son mandat à la direction générale.

Il se dit fier de l'obtention de la Division scolaire franco-manitobaine en 1994, de l’élaboration du plan d'agrandissement de l'espace francophone à la SFM en 2001 et de la décision de contribuer activement à la venue d'un plus grand nombre d'immigrants francophones au Manitoba.

M. Boucher est reconnu pour l'avancée marquante réalisée par la SFM dans sa volonté de devenir une organisation pleinement inclusive pour toutes les personnes d’expression française au Manitoba, peu importe qu'elles soient nées à Saint-Pierre-Jolys, au Manitoba, ou à Bamako, au Mali, qu'elles aient été élevées dans des familles francophones ou qu'elles aient appris la langue dans une école d'immersion , souligne la SFM dans le communiqué de presse.

En 2021, Daniel Boucher a reçu le prix d’Excellence en administration du lieutenant-gouverneur, remis par la branche manitobaine de l'Institut d'administration publique du Canada.