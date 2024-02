Vol qualifié à la hache : le SPS diffuse de nouvelles images du suspect

Le Service de police de Sherbrooke demande l'aide de la population pour identifier un suspect grâce à de nouvelles images.

L'individu aurait commis un vol qualifié, à l'aide d'une hache, dans un dépanneur de la rue Galt Ouest.

Les faits reprochés remontent au 8 février dernier.

Bien que les images ne permettent pas de voir le visage du suspect, le SPS espère pouvoir l'arrêter grâce au public.

Son visage était caché par un masque et son capuchon, mais on sait qu'il mesure environ 1,78 m, pèse environ 180 livres, de corpulence assez maigre, il s'exprime en français québécois. Le manteau du suspect est de couleur gris avec un logo rouge et blanc sur la poitrine avant du côté gauche. On pense qu'avec les différentes informations survenues depuis l'événement on se rapproche tranquillement , explique la relationniste Isabelle Gendron.

Toute personne détenant des informations sur le suspect peut contacter le SPS au (819) 821-5555.

Rappelons que personne n'a été blessé lors du vol qualifié.