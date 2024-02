La mairesse démissionnaire de Gatineau, France Bélisle, a levé le voile sur les circonstances entourant son départ sur le plateau de l’emblématique émission du dimanche, Tout le monde en parle, animée par Guy A. Lepage.

Dans une entrevue franche, elle partage les détails de sa décision et les défis auxquels elle a dû faire face au cours de la première moitié de son premier mandat.

L'annonce de la démission soudaine de France Bélisle jeudi a choqué non seulement la communauté gatinoise, mais a raisonné aux quatre coins du Québec. La politicienne a choisi de s'exprimer publiquement pour la première fois depuis sa démission lors de son passage à l’émission.

Mme Bélisle a expliqué que sa décision de quitter son poste de mairesse était motivée par des raisons personnelles. Il y a un moment donné, cet automne, je me suis mise à m'inquiéter de ma santé et de ce que j'étais en train d'hypothéquer, déclaré Mme Bélisle.

Au cours de l'entrevue, l’ex-mairesse a notamment affirmé avoir été confrontée à de l'intimidation de la part d'un conseiller municipal. Elle explique en détail comment ce conseiller, qu’elle s’abstient de nommer, l’aurait abordé de façon hostile.

Elle a ajouté que les tactiques d'intimidation de la part d’élus auraient aussi pris la forme de commentaires publics méprisants, créant ainsi un climat de travail dégradant. France Bélisle a aussi évoqué le poids émotionnel de cette intimidation, expliquant les répercussions sur sa santé mentale et sur sa capacité à exercer ses fonctions sereinement.

En politique, quand on est dans un coin et qu’on se fait taper dessus, quand on se relève, on donne une frappe aussi. On se demande : est-ce qu’on continue à faire partie de ce système-là? Ma réponse, c'est non.