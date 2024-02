Des jeunes Autochtones de Winnipeg réclament des soins de santé moins discriminatoires

Un nouveau rapport indique que des jeunes Autochtones de Winnipeg souhaitent plus de personnel autochtone et moins d'obstacles à l'accès aux soins de santé primaire afin de résoudre « la discrimination » à laquelle ils sont confrontés dans le système de la province.

Le document publié en février par le groupe de recherche MAP Centre for Urban Health Solutions, basé à l'hôpital St. Michael's de Toronto, résulte d’une enquête réalisée à l’automne 2022 auprès de 9000 répondants dans le cadre du projet OurCare, destiné à examiner l'état des soins primaires au Canada.

Dans le cadre du projet, une table ronde a été également organisée en novembre 2023 avec 26 jeunes Autochtones, âgés de 19 à 29 ans, au Centre de santé et de bien-être autochtone de Winnipeg.

Un rapport local a été publié à la suite de la table ronde de novembre, intitulé Health services should care for us 'Auntie Style' : A conversation about primary care with Indigenous Youth in Winnipeg (Les services de santé devraient s'occuper de nous comme un membre de la famille : Une conversation sur les soins primaires avec les jeunes autochtones de Winnipeg).

Il met en évidence une série de préoccupations exprimées par les jeunes à propos du système de santé de la province, notamment la discrimination anti-autochtone , une profonde méfiance à l'égard du système, le manque de soutien pour naviguer dans le système et le manque de ressources en matière de santé dans les communautés des Premières Nations.

Un train de préoccupations

L'avocat Michael Redhead Champagne, qui a dirigé la table ronde d'une journée, a relayé le fait que les jeunes ont indiqué qu'eux-mêmes et les membres de leur famille recevaient souvent des soins de moindre qualité dans le système de santé.

Publicité

Ils s'inquiétaient non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les membres de leur famille qui vivent dans des communautés rurales ou isolées puis dans des endroits où ils n'ont pas le même accès aux infrastructures de soins primaires qu'à Winnipeg , note-t-il dans un entretien dimanche.

Pour M. Champagne, les jeunes analysent le système de santé idéal comme celui qui se préoccupe de la notion de famille. Cela signifie que l'on est traité dans le système de santé comme un membre de la famille ou un parent, avec amour, attention et respect , souligne-t-il.

Selon l’avocat, les jeunes et les jeunes parents ont fait part de leurs difficultés à trouver des médecins de famille et à obtenir des documents d'identité appropriés, comme des certificats de naissance ou des cartes de santé, pour leurs enfants.

Le rapport ajoute que les espaces de santé gérés par des Autochtones, les cliniques sans rendez-vous et les cabinets médicaux peuvent aider les jeunes à faire confiance au système de santé.

Ils ont souhaité également l'embauche d’un plus grand nombre d'employés autochtones pouvant intégrer des perspectives autochtones dans la prestation des soins de santé, comme les traumatismes vécus par certaines personnes.

Probablement que le fait d’avoir des conversations sur leurs soins dans une langue autochtone, ou même faire référence à des pratiques spirituelles qui ont un impact positif sur leur santé mentale sans jugement ni stigmatisation , mentionne M. Champagne.

Ouvrir en mode plein écran L'avocat Michael Redhead Champagne a dirigé la table ronde d'une journée en 2023 avec de jeunes Autochtones. Photo : Radio-Canada / Karen Pauls

Les jeunes ont également demandé de rendre obligatoire un cours d'études autochtones pour tous les travailleurs de la santé et que soient intégrées des pratiques tenant compte des traumatismes dans le système de santé de la province.

Publicité

De plus, le rapport met en évidence la demande des jeunes d'obtenir des aides pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux, telles que l'obtention de cartes de bus ou la mise à disposition de moyens de transport.

À la suite de la publication du rapport, M. Champagne espère voir des changements tangibles dans la façon dont la province fournit des soins de santé aux jeunes Autochtones.

J'aimerais vraiment voir une sorte de réponse officielle de la part des fonctionnaires de Santé Manitoba disant : "Nous avons reçu ce rapport et voici comment nous prévoyons de mettre en œuvre ou de discuter davantage de ce type de suggestions".

CBC /Radio-Canada a contacté Soins communs Manitoba et le ministère responsable de la Santé, des Aînés et des Soins de longue durée pour obtenir des commentaires.

Avec les informations de Rachel Ferstl