Sur l’île de Vancouver, le budget provincial permettra de remplacer le déversoir Cowichan

Sur l’île de Vancouver, le budget provincial présenté au cours des derniers jours permettra de remplacer le déversoir Cowichan, grâce à une enveloppe de 14 millions de dollars.

La Commission du bassin versant du lac Cowichan avait un plan de prévu pour cette nouvelle infrastructure et se félicite de recevoir l’aide et l’aval du gouvernement.

C’était la dernière pièce du puzzle financier qui nous manquait pour pouvoir aller de l’avant , affirme Aaron Stone, président du district régional de la Vallée Cowichan (CVRD), coprésident de la commission et maire de Ladysmith.

Construit dans les années 1950 et contrôlé sous la supervision de la province par la compagnie Paper Excellence, propriétaire de l’usine Catalyst Crofton, le déversoir actuel ne permet plus de réguler de façon adéquate le débit de l’eau de la rivière Cowichan, qui a changé au fil des décennies.

Les étés de plus en plus secs font notamment baisser les niveaux d'eau et les écosystèmes environnants sont mis à mal. L’été dernier, par exemple, des centaines de saumons et de truites ont péri dans la rivière.

Certaines années, le pompage de l’eau du lac Cowichan vers la rivière est aussi nécessaire.

Selon la Commission du bassin versant, les conditions de faible débit d’eau sont 80 % plus fréquentes aujourd’hui, raison pour laquelle le nouveau déversoir devra être plus grand.

Ouvrir en mode plein écran Le déversoir de la rivière Cowichan ne répond plus aux besoins actuels selon le Conseil des bassins versants de Cowichan. Photo : Radio-Canada / Claire Palmer

La cheffe élue des tribus Cowichan et coprésidente de la Commission, Lydia Hwitsum, rappelle que des fonds du gouvernement fédéral ont aussi été sécurisés pour ce projet.

Nous attendons de voir quelles sont maintenant les prochaines étapes avec la province et nous espérons une approche collaborative sur la gestion de l’eau qui respecte nos droits inhérents.

Lydia Hwitsum espère que la province saisira l’occasion de revoir notamment le processus d'attribution du permis d’opération du nouveau déversoir.

Avec des informations de Maryse Zeidler