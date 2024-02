Des parents de Montréal exhortent le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, à intervenir pour mettre fin à la grève des chauffeurs d'autobus scolaire chez Transco. Depuis plus de trois mois, ce conflit de travail prive de transport environ 17 000 élèves répartis dans quatre centres de services scolaires de la métropole.

Des parents commencent à être exaspérés d’aller reconduire et chercher leurs enfants à l'école matin et soir. C’est le cas d'Anne-Laure Piaraly, dont les enfants fréquentent une école à quelques kilomètres de chez elle.

C’est vraiment décourageant. On a l’impression qu’on va être pris dans cette situation jusqu’au mois de juin , se désole-t-elle.

On s’organise avec des parents du voisinage. On fait du covoiturage et quand ce n'est pas possible, ça nous est arrivé de laisser les enfants rentrer à pied de l’école, alors qu’on habite à 40 minutes de l’école.

Son conjoint et elle ne comptent plus le nombre de kilomètres que leurs enfants ont faits depuis le début du conflit. On a la chance d’avoir des employeurs qui sont compréhensifs et qui nous laissent reconduire nos enfants durant nos heures de travail, mais ce n’est pas le cas de tous les parents , affirme-t-elle.

En grève depuis le 31 octobre

Les 350 chauffeurs d'autobus de la compagnie Transco sont en grève depuis le 31 octobre dernier. Ce conflit de travail prive environ 17 000 élèves de transport scolaire.

Qui sont les élèves touchés par la grève? 6500 élèves au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 4500 élèves de la Commission scolaire Lester B. Pearson 4000 élèves de la Commission scolaire English Montréal 2700 élèves du Centre de services scolaire de Montréal

Kathleen Wynd, dont l’enfant fréquente une école loin de sa résidence en raison de ses besoins particuliers d’apprentissage, en a aussi ras-le-bol de cette situation. Je suis vraiment exaspérée. J’ai vraiment hâte que ça se règle. Je n'en reviens pas que ça dure aussi longtemps et que personne ne fasse [quoi que ce soit].

À un moment donné, il faut que ça finisse… Ça fait depuis le mois d’octobre.

À force de se plaindre et de dénoncer cette situation avec d’autres parents, Mme Wynd affirme que son centre de services scolaire a accepté, il y a trois semaines, de créer un service de taxi pour les six enfants de notre ligne d’autobus qui part de Verdun et qui va à l'école LaSalle . Selon elle, il s'agit d'un service coûteux qui ne règle pas le fond du problème et qui laisse planer beaucoup d'incertitudes.

Québec doit accélérer les négociations

Anne-Laure Piaraly estime que le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, doit intervenir pour régler ce conflit et mettre fin à la grève. Je lui demande [d'agir], de mettre le nez dans l’histoire, d’essayer d’accélérer la négociation.

Ouvrir en mode plein écran Des parents de Montréal exhortent le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, à intervenir pour mettre fin à la grève des chauffeurs d'autobus scolaire. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Kathleen Wynd croit également que le ministre Drainville doit agir. Il y a beaucoup d'enfants et de parents qui dépendent de ce transport-là. Nous autres, on ne conduit pas, mais même les parents qui ont des voitures n'en peuvent plus ,

Publicité

Certains parents songeraient même à garder leurs enfants à la maison pendant une journée pour tenter de faire bouger le gouvernement.

Les centres de services scolaires et les commissions scolaires affirment chercher des solutions à la situation et avoir mis en œuvre certaines mesures pour atténuer les effets de la grève. Elles offrent notamment des compensations financières sous forme d’allocation aux familles touchées.

Au Centre de services scolaire de Montréal, on affirme que 20 élèves initialement touchés par ce conflit de travail ont de nouveau accès au transport scolaire en raison de places disponibles chez un autre de ses transporteurs.

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a rencontré l’employeur et le syndicat vendredi dernier pour tenter de mettre de la pression sur les parties. Le cœur du litige porte sur la rémunération des chauffeurs d'autobus.