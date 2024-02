Une cérémonie émouvante des Lynx à la mémoire de Félix Girard

L’équipe de hockey scolaire des Lynx du Pavillon Wilbrod-Dufour d’Alma a rendu hommage à un de ses anciens joueurs, Félix Girard, qui a perdu tragiquement la vie en juin dans un accident de VTT à Hébertville à l’âge de 13 ans. Son chandail a été retiré dimanche après-midi au Centre Mario-Tremblay lors d’une cérémonie qui a été émouvante pour sa famille et ses amis.

Son numéro 15 est maintenant immortalisé au Centre Mario-Tremblay.

La mort tragique de Félix Girard avait secoué les adolescents de l’équipe de hockey scolaire.

C’est un petit garçon qui était drôle, très énergique aussi. [...] On était très proche de lui , a dit avant le match Alan Boudreault, avec qui il a joué.

Ses anciens coéquipiers voulaient lui rendre hommage, mais aussi lui dédier le match qu’ils s’apprêtaient à jouer contre les Corsaires de Pointe-Lévy. Les joueurs avaient affronté la même équipe, lors du dernier match de Félix.

Félix, c’était un garçon super heureux. Il était tout le temps à 100 % sur la glace. On va tous se donner pour ça , a dit pour sa part Félix Tremblay, qui était son meilleur ami.

Ouvrir en mode plein écran Alan Boudreault et Félix Tremblay ont rendu hommage à Félix Girard avec leurs coéquipiers des Lynx du Pavillon Wilbrod-Dufour. Ils jouaient avec lui l’an dernier. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Lors de la cérémonie, une vidéo hommage a été diffusée sur la glace et une bannière a été hissée au plafond de l’aréna.

Les moments ont été émouvants pour le père de Félix, Luc Girard, sa famille, ses entraîneurs et ses anciens coéquipiers. Selon son père, c’était son rêve de jouer avec les Lynx.

C’est beaucoup d’émotions. Énormément d’émotions (...). Les Lynx, on est une famille, on est une grande famille, puis tous les jeunes sont notre famille, puis on a à coeur tout le monde. Félix était tellement un bon petit garçon, tellement tout le temps humble. On l’a dit pendant la cérémonie, c’est un joueur tellement positif. Il était émotionnellement sensible , a partagé l’entraîneur adjoint des Lynx, Nicolas Côté.

Ouvrir en mode plein écran Les parents de Félix, Luc Girard et Cindy Gauthier, étaient émotifs lors de la cérémonie à laquelle ils ont pris part avec leur fille Rafaële et leur fils Xavier. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

D’anciens joueurs étaient aussi présents.

Félix, l’année passée, c’était notre ami. On a évolué toute l’année scolaire avec lui, en secondaire 1. C’était vraiment une bonne personne, on est là pour lui et pour les gars qui jouent là , a témoigné Eliot Tremblay.

C’est important pour notre ami. C’était notre coéquipier, puis c’était important de souligner une dernière journée pour lui , a continué Alexis Bergeron.

Ouvrir en mode plein écran Les joueurs des Lynx du Pavillon-Wilbrod Dufour de tous les niveaux se sont rassemblés sur la glace. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Pour garder sa mémoire vivante, le père de Félix a choisi de continuer de s’impliquer auprès des jeunes comme gérant de l’équipe.

Il voulait s’impliquer probablement pour faire encore partie de l’équipe, encore côtoyer les jeunes qui étaient les grands amis de Félix, a raconté un des coordonnateurs du programme des Lynx, Pierre-Marc Côté. [...] Ce que je peux voir, c’est qu’on dirait que Félix est en lui, encore. Puis évidemment que les jeunes, lorsqu’ils voient Luc, bien c’est un peu une part de Félix qui est encore avec eux.

D’après un reportage de Myriam Gauthier