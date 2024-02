Des élections partielles ont dû être organisées dans deux municipalités de la MRC de Maskinongé à la suite du départ de plusieurs conseillers municipaux. Ces bouleversements s’inscrivent dans un mouvement d’instabilité dans la sphère de la politique municipale québécoise.

À Saint-Paulin, deux postes vacants viennent tout juste d'être comblés sans opposition. Le climat rapporté ailleurs au Québec n’effraie pas Guy Gagnon, l'un des deux nouveaux élus.

Je ne me mets pas de pression avec ça. Oui, j'entends toutes sortes de choses, je pense que c'est de le vivre, c'est là qu'on va voir comment ça se passe, affirme Guy Gagnon. Je ne vois pas vraiment de choses qui me font peur là-dedans. À 58 ans, il rejoint un conseil composé d’hommes âgés de 50 à 75 ans.

Yves Damphousse est le deuxième nouveau conseiller municipal à Saint-Paulin.

Un taux de roulement élevé

Dans cette municipalité de la Mauricie, quatre conseillers ont quitté leur poste depuis deux ans. Claude Frappier est engagé en politique municipale depuis près de 20 ans, dont trois à la mairie. L’ancien organisateur politique en a vu, des élus, arriver et partir. Il estime qu’une accumulation de fatigue peut, en partie, expliquer les départs.

Certains ne sont aussi pas capables de supporter la pression. Vous savez, ce n'est pas toujours facile. Dans un petit village, tout le monde se connaît , indique-t-il.

Si le maire a été épargné au fil des ans, croit-il, c’est en raison de la proximité qui unit les quelque 1600 Saint-Paulinois. Il dit ne pas avoir été la cible de menaces de la part des citoyens.

Malgré tout, il reconnaît que la politique municipale n’est peut-être pas à la portée de tous.

C'est quasiment un don, tu l'aimes ou tu l'aimes pas la politique. Si t'embarques dans ça, c'est pour travailler fort. [...] Faut que t'ailles l'étoffe et la carapace pour tougher

Il s’inquiète de la tendance actuelle et commence à se faire du souci pour la relève ici comme ailleurs dans la province. Si ça continue, on va manquer de jeunes , indique-t-il.

Les électeurs toujours au rendez-vous

À Saint-Léon-le-Grand, deux candidats se faisaient la lutte dimanche pour joindre les rangs du conseil dirigé par Marilyne Gélinas. La mairesse de 31 ans avoue avoir dû traverser des tempêtes depuis son entrée en poste, en novembre 2021.

La dernière année n'a pas été facile. Je pense que comme partout ailleurs les critiques viennent de partout. Ce n’est pas facile, mais on a réussi à passer au travers , affirme la mairesse.

2:25 Le reportage de Katy Cloutier Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Celle qui a été conseillère avant son entrée à la mairie souffle un peu et est fière de voir l’intérêt des citoyens pour la politique municipale. Même si le climat s’est amélioré à l’hôtel de ville, ils sont plusieurs à continuer d’assister aux séances du conseil municipal.

D’ailleurs, les électeurs se sont présentés en grand nombre au bureau de vote dimanche, compte tenu du fait que moins de 900 Léongrandiens habitent la municipalité.

Il faut se déplacer, c'est la moindre des choses, ça prend quelqu'un qui nous représente, ça prend quelqu'un qui travaille pour nous autres , déclare un citoyen.

On est fier de notre village et on aime l'activité qui se fait dans le village donc on supporte notre conseil municipal , indique un autre.

Marjolaine Poudrier est la candidate qui a remporté cette élection partielle.