La construction des minimaisons pourrait aller de l’avant à Québec

La Ville de Québec souhaite adopter une nouvelle réglementation afin d’autoriser l'arrivée de maisons miniatures sur son territoire. Par exemple, un propriétaire de bungalow aurait le droit d’ajouter sur son terrain une minimaison. Une piste de solution pour la Ville de Québec pour combattre la crise du logement.

Initiative amorcée par l'administration Labeaume, cette nouvelle réglementation devrait être adoptée le mois prochain, selon la conseillère municipale Marie-Pierre Boucher, et qui sera suivie par la tenue de consultations.

L’objectif, c’est de l’adopter [cette règlementation] rapidement pour que les gens qui souhaitent [le faire] au printemps, puissent le faire.

Si le tiers des bungalows avait une minimaison, on réglerait la crise du logement , croit Mme Boucher. Je le sais, c’est pas ce qui va arriver , convient-elle, mais la conseillère affirme que c’est nécessaire dans le contexte où la ville veut favoriser la densification .

L'arrivée de ces maisons, plus petites en superficie et souvent situées dans la cour arrière des résidences, devrait se faire graduellement selon la conseillère municipale. Des lieux de la ville seront aussi plus propices à cette nouvelle réglementation.

On a plusieurs endroits en banlieue où c'est très propice à ça, donc on va commencer par ces secteurs-là.

Intérêt de la population ?

Questionnée à savoir s’il y avait un intérêt des résidents, la conseillère municipale croit qu’une portion de la population est prête .

J'attendrai pas que 100 % de la population soit prête à ça, sinon on avancera jamais , poursuit-elle. Si Québec va de l’avant en adoptant ce règlement, elle deviendra la plus grande ville de la province à permettre la construction de minimaisons sur son territoire.

D'autres plus petites municipalités comme Nicolet au Centre-du-Québec ou Saint-Donat dans les Laurentides l'autorisent déjà. À Nicolet, ces habitations sont utilisées pour accueillir les travailleurs étrangers.

Même si dans l’ensemble, Claude Villeneuve, chef de Québec d’abord, est favorable à l'initiative, il émet cependant quelques réserves quant à la flexibilité .

Il faut un règlement qui laisse de la flexibilité aux gens, surtout que c'est souvent des bâtiments qui ne seront pas en façade. Donc c'est peut être pas la même préoccupation pour l'intégration architecturale , dit-il.

