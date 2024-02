Vidéo d’une avocate de Marc-André Grenon: un manque de sensibilité, dit Jean-Marc Fradette

La vidéo promotionnelle produite et publiée pendant le procès de Marc-André Grenon par Me Vanessa Pharand, une de ses deux avocates, a choqué plusieurs membres du barreau.

Elle a été mise en ligne sur les réseaux sociaux le 12 février dernier a été retirée depuis.

Marc-André Grenon, qui était également représenté par Me Karine Poliquin, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et d'agression sexuelle grave le 20 février.

La vidéo se voulait d'abord et avant tout une promotion pour les toges Les Rabat-Joies, qui sont produites à Chicoutimi. Elle montre les deux avocates déambuler dans les couloirs du palais de justice de Chicoutimi, sur des images qu'elles ont elles-mêmes tournées en plus d'extraits de reportages à la télé, avec comme trame sonore la chanson Gangsta's Paradise. La vidéo comportait aussi plusieurs mots-clics, dont #meurtre et un autre, #htgawm, qui fait référence à la très populaire série télé sur Netflix How to Get Away with Murder, ce qui signifie en français Comment s’en tirer après un meurtre ..

Pour l'avocat criminaliste Jean-Marc Fradette, la vidéo illustre un manque de sensibilité et discrédite la profession.

La première chose qui me vient à l'idée, c'est un énorme manque de sensibilité à l'égard des parents et de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean, définitivement. Et on envoie un mauvais message parce que les avocats de la défense déjà sont vus comme des personnes particulières. Mais là on envoie un message que les avocats de la défense sont insensibles aux malheurs humains et au fait que quelqu'un est décédé dans des circonstances atroces. Alors dans ce sens-là, c'est clair que nous les avocats de défense, on n'est pas d'accord avec ça et ça jette un certain discrédit sur la profession , a déploré Jean-Marc Fradette en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean dimanche.

Ouvrir en mode plein écran L'avocat criminaliste Jean-Marc Fradette Photo : Radio-Canada / Pascal Girard

Marc-André Grenon a été arrêté en 2022, plus de 20 ans après le meurtre de l’étudiante Guylaine Potvin en avril 2000 à Jonquière. Il a été retracé grâce à des preuves d’ADN. L’accusé n’a pas témoigné en cour et le meurtre a été admis par ses avocates. Elles ont plutôt plaidé qu’il avait commis un meurtre au deuxième degré, qui a découlé d’un vol qui a mal tourné, et que c’est par la suite qu’il aurait commis l’agression sexuelle. Le jury n’a pas retenu cette hypothèse.

Publicité

Le Barreau aurait été avisé

Selon Jean-Marc Fradette, le Barreau est déjà saisi du dossier et une plainte pourrait être déposée.

C'est clair que le Barreau va prendre connaissance de ça et je vous l'affirme, ils l'ont déjà fait, ils sont déjà au courant de ça, je le sais par des sources sûres. Donc le Barreau va examiner la position des avocates de la défense qui ont manqué de cette sensibilité-là et voir si ça choquait le public. C'est le devoir du Barreau, de s'assurer qu’on ait des comportements qui sont acceptables pour le public. Et dans le cas qui nous occupe, vu que c'est filmé, c'est plus facile à établir, bien sûr qu'une simple interprétation de ce qu'ils ont dit , a-t-il poursuivi.

Rappelons toutefois que Jean-Marc Fradette fait lui-même l’objet d’une plainte en déontologie au Conseil de discipline du Barreau du Québec. Il a comparu à la mi-janvier pour débattre de l’interprétation de propos qu’il a tenus lors d’une entrevue radiophonique en lien avec le procès d’Yvan Truchon. La cause a été prise en délibéré et une décision devrait bientôt être rendue.

Avec les informations de Jean-François Coulombe