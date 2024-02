Pour le Mois de l'histoire des Noirs, le Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue a désigné pour la première fois une personnalité marquante du territoire.

C'est le prêtre Luc Ngonda-Nkoy Losaila, l'un des deux curés du Témiscamingue, qui a été mis à l'honneur pour son implication.

Une quinzaine de minutes avant la messe du dimanche, les fidèles commencent à pénétrer dans l’église Notre-Dame-du-Rosaire de Ville-Marie. Certains serrent la main du prêtre et font un brin de jasette, alors que d’autres se dirigent vers les bancs. Environ 70 personnes assistent à la célébration cette journée-là. Tu vois, il y a du monde! , se réjouit le curé.

Ouvrir en mode plein écran Le prêtre Luc passe la majorité de son temps à l'église, mais il aime s'adonner au soccer dans ses temps libres. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Le prêtre Luc, comme il préfère se faire appeler, a quitté la République démocratique du Congo en 2018 dans le cadre d'une entente entre le diocèse de Basankusu et celui de Rouyn-Noranda. Il est venu accompagné d’un collègue. J’étais bien disposé. On nous a donné des enseignements autour du nord du Canada , explique M.Ngonda-Nkoy Losaila.

Même en plein mois d'août, c'est la température qui l'a d'abord marqué.

Lorsque je descendais de l'avion pour aller à la maison, c'était froid. Il faisait frette ! , lance le prêtre en rigolant. L’accueil chaleureux reçu à Rouyn-Noranda lors de sa première année lui a réchauffé le cœur.

Il est responsable de quatre paroisses et de trois résidences pour aînés, ainsi que de la communauté autochtone de Winneway. Comme plusieurs prêtres, il loge dans les installations de l’église.

Le prêtre se fait un devoir d’être disponible jour et nuit pour accompagner les malades en fin de vie.

Ouvrir en mode plein écran L'église de Ville-Marie fait face au lac Témiscamingue et est voisine de l'hôpital. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Une foi vivante, mais…

Quelques minutes avant le début de la messe, Françoise Brousseau Falardeau se lève de son banc pour allumer un lampion. La religion catholique tient une place importante dans la vie de cette dame de Ville-Marie qui se rend presque tous les jours à l'église.

Le samedi, on est un groupe de prieurs, de femmes, qui vient dire le chapelet à 10h et après, il y a la messe à 10h30 , cite-t-elle en exemple.

Ouvrir en mode plein écran La religion est au cœur du quotidien de Françoise Brousseau Falardeau. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Mme Brousseau Falardeau apprécie la qualité du travail du prêtre Luc. Je trouve qu’il est bien disponible pour nous. On l’aime beaucoup , exprime-t-elle en chuchotant.

M.Ngonda-Nkoy Losaila a bon espoir en l'avenir de sa religion, malgré la baisse de catholiques pratiquants au Québec.

On fait ce qu'on doit faire. Lorsqu'on sera bloqué, on sera bloqué. Mais jusque-là, on continue petit à petit.

Même si l’église n’est pas bondée, il préfère voir le bon côté des choses. Moi, je vois la mission qui m’est confiée et je la réalise avec les gens qui sont là , dit-il en haussant les épaules.

Ouvrir en mode plein écran Les paroissiens se donnent rendez-vous pour la messe du dimanche. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Annita Ketelslegers, membre de l'équipe léthargique, s'inquiète davantage.

C'est une peur qui nous habite tout le temps. Avec le manque de pratique, c'est beaucoup de vieilles personnes, on a de la misère à rejoindre les jeunes. Ils ont tellement de choses différentes dans leur vie qui sont plus importantes pour eux que de venir à l’église, mais on y travaille , soutient la Belge d’origine.

Ouvrir en mode plein écran Annita Ketelslegers et son collègue veillent au bon fonctionnement de la messe. Mme Ketelslegers est responsable de la musique à partir de son téléphone. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Le prêtre Luc refuse de comparer l’implication catholique des gens de son pays natal à celle des gens de la région.

Je m’adapte à la réalité. Canada c’est Canada, Congo c’est Congo, Témiscamingue c’est Témiscamingue , illustre-t-il.

L’intégration par le soccer

En dehors de l'église, Luc Ngonda-Nkoy Losaila s'implique auprès des jeunes au soccer et pratique lui-même régulièrement ce sport. Lorsque Monseigneur m’a envoyé ici pour m’occuper des paroisses, la première chose après c’était de demander : où est-ce que je peux jouer au soccer ? , raconte-t-il.

Quand on parle de soccer, ses yeux s’illuminent. C'est une activité qui m'aide d'abord à découvrir le monde, à jaser avec le monde et c’est aussi pour l’endurance, la maîtrise de soi , explique le prêtre.

Le club de soccer FC Témis s'était mobilisé en automne dernier pour offrir des ballons et des chandails aux jeunes joueurs congolais, qui ont été remis par M.Ngonda-Nkoy Losaila lors d’un voyage.

Ouvrir en mode plein écran Luc Ngonda-Nkoy Losaila célèbre plusieurs messes par semaine. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Des différences marquantes

L’adaptation à l’accent québécois et à la nourriture continue de se faire tous les jours pour le curé. L’aspect plus individualiste de la société nord-américaine est frappant selon lui.

C’est une vie personnelle. On est dans des chambres, alors que dans mon pays, on est plus dehors. Les activités se passent en plein air, mais ici, on travaille chacun dans son coin. Il faut s’intégrer dans cette façon de faire , reconnaît-il.

Annita Ketelslegers admet qu'une période d'adaptation a été nécessaire au sein de la paroisse à l'arrivée du prêtre congolais, qui arrivait avec des pratiques différentes de celle des hommes d'Église québécois. On est contents de l'avoir et il fait beaucoup de travail , estime-t-elle.

Les yeux de Luc Ngonda-Nkoy Losaila sont tournés présentement vers l’est de la République démocratique du Congo, aux prises avec un conflit entre l’armée et des rebelles.