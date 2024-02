En C.-B., les appels se multiplient pour une meilleure sécurité sur les chantiers

Quelques jours après la mort d’une travailleuse sur le site d’un immeuble en construction à Vancouver, les appels se multiplient pour une meilleure sécurité sur les chantiers.

Mercredi, une travailleuse qui se trouvait au niveau du sol a perdu la vie lorsque la charge d'une grue s'est effondrée près du centre commercial Oakridge.

Yuridia Flores, dont l’identité a été confirmée par la famille à CBC/Radio-Canada, était originaire du Mexique. Elle laisse derrière sa famille, dont ses deux enfants, et ses proches.

De toute évidence, le régime de sécurité n’est pas ce qu’il devrait être, et nous manquons de réglementations pour assurer la sécurité sur nos chantiers de construction , signale Josh Towsley, directeur commercial adjoint de la section locale 115 de l'Union internationale des ingénieurs d’exploitation (IUOE).

Ouvrir en mode plein écran Selon WorkSafeBC, entre 2019 et 2023, il y a eu 22 incidents impliquant des grues à tour en Colombie-Britannique, incluant l'effondrement survenu en 2021, à Kelowna, qui a tué 5 personnes. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Il déplore notamment que les conducteurs de grue puissent travailler avec une licence provisoire, pour laquelle un simple examen en ligne est requis.

Josh Towsley estime aussi que le gouvernement provincial devrait exiger un permis obligatoire pour ceux qui montent et démontent les grues à tour.

J’aimerais que la Colombie-Britannique soit un leader en matière de sécurité des grues. Malheureusement, nous semblons plutôt être actuellement un leader en matière d’incidents de grues.

La province promet des changements

Clairement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, car nous avons déjà vu cette année trois accidents impliquant des grues en Colombie-Britannique , a déclaré le ministre provincial du Travail, Harry Bains. Ce n’est pas acceptable.

Les enquêtes préliminaires établissent jusqu’ici peu de similarités entre ces trois accidents , ajoute le ministre, mais la santé et la sécurité des travailleurs restent la priorité numéro un .

Harry Bains s’est engagé à travailler avec le milieu syndical, dont l’ IUOE , afin d’apporter un changement aux règles en place pour les conducteurs de grue.

Le ministre a aussi signalé que l'organisme provincial de réglementation des lieux de travail, WorkSafeBC, se penche sur d’autres modifications de règlements, dont l’exigence, de la part des employeurs, de fournir un préavis d’assemblage de grue.

L’enquête menée sur l’accident de mercredi se poursuit selon WorkSafeBC et le chantier près du centre commercial Oakridge demeure pour l’instant à l’arrêt.

Avec des informations des émissions The Early Edition et On The Coast