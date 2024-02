Le prochain long métrage de Nicolas de la Sablonnière tourné au Saguenay-Lac-Saint-Jean

L'artiste de la région Nicolas de la Sablonnière est en plein tournage de son prochain long métrage : Un jour de chance. C'est un film indépendant et auto-financé, dont toutes les scènes sont filmées au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Il s'agit d'un drame teinté d'éléments de thriller psychologique. L'histoire est centrée autour de David, un vétéran de la guerre en Afghanistan qui tente de naviguer entre les conséquences de cette expérience sur sa vie et sur ses relations.

David a plusieurs traumatisme de son passage dans l'armée, Ça peut donner un bon reflet de ce qu'ont vécu certaines personnes ici avec la base de Bagotville, mentionne celui qui incarne le personnage principal, Pascal Gagnon. Il [David] vit avec ces traumatismes-là, il fait beaucoup d'auto-sabotage... Il vit ça à sa manière à lui, mais il ne le vit pas bien.

Le producteur, réalisateur, scénariste et monteur du film, Nicolas de la Sablonnière, a mis plusieurs années à trouver la trame pour son film. En plus d'être inspiré par des gens de son entourage qui sont des vétérans, il a aussi été transporté par son patelin, la basse-ville de Chicoutimi.

Comme la basse-ville c'est le Hochelaga-Maisonneuve du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le quartier est hallucinant, ça sent le petit crime tout bord tout côté.

Nicolas de La Sablonnière (au centre derrière) fait à peu près tout: acteur, scénariste, monteur, réalisateur. Il a auto-financé ce projet indépendant Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Un projet régional

Le long métrage comporte une quarantaine de lieux de tournages, tous situés au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La majorité de l'équipe est aussi originaire de la région.

Je me dis qu'on peut faire un film qui se tient debout et entièrement fait avec des moyens saguenéens et avec des talents saguenéens, sans devoir aller à Québec, Ottawa et tout ça lance Nicolas de La Sablonnière.

Le réalisateur est aussi un peintre, connu sous son nom d'artiste, Delasablo. Il a utilisé le profit de la vente de ses toiles pour de financer son oeuvre. Son coproducteur et directeur photo, Ken Allaire mets aussi du sien en fournissant son temps, son expérience et son équipement.

C'est un film qui a été financé avec pas mal de jus de bras et de volonté affirme Ken Allaire.

Ken Allaire est coproducteur et directeur photo pour le long métrage. Il est aussi caméraman Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Avec de la créativité et du talent, je pense qu'on peut en faire pas mal avec le peu de cash qu'on a

D'après l'équipe, le tournage prendra deux ans en tout. Une bonne partie du film est déjà montée, mais on estime avoir besoin d'une autre année avant de pouvoir terminer le projet parce que quelques scènes sont filmées chaque mois et des imprévus s'invitent dans l'échéancier.

Cet hiver, on n'avait pas de cabanes à pêche, mais on a une scène dans le village de cabanes à pêche, alors il faut remettre ça l'hiver prochain, s'il y aura des cabanes, explique Ken Allaire.

Un jour de chance aura une durée approximative de 2 h 15. Il devrait être à l'affiche en 2025.