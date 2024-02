Frappe contre le crime organisé : quatre arrestations en rapport avec la Côte-Nord

Trois résidents de la Côte-Nord ont été arrêtés vendredi et dimanche par la Sûreté du Québec (SQ) en rapport avec la guerre des stupéfiants qui secoue le crime organisé au Québec. Deux d'entre eux sont accusés de voies de fait graves. Un quatrième homme, âgé de 36 ans, a également été arrêté à Sept-Îles par la SQ en fin de semaine.

Ces quatre hommes qui ont des liens avec la Côte-Nord font partie des 20 suspects soupçonnés d'avoir des liens avec des groupes criminels qui ont été arrêtés depuis vendredi par la Sûreté du Québec et par le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Voies de fait graves

Deux résidents de Sept-Îles, Evan Lavoie, 21 ans, et William Monger Gagnon, 26 ans, ont été arrêtés respectivement vendredi et dimanche. Ils sont accusés notamment d'avoir enlevé, séquestré et mutilé une personne, des faits survenus entre le 12 et le 20 février.

Publicité

William Monger Gagnon est en outre accusé d'enlèvement avec arme à feu d'une personne avec l'intention de [la] faire envoyer ou transporter à l'étranger contre son gré , selon la description d'un article du Code criminel. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) confirme que son arrestation est liée à l'enlèvement survenu lundi à Saint-Malachie, en Chaudière-Appalaches, qui a fait un mort et trois blessés.

Les deux hommes ont comparu en fin de semaine devant un juge du Palais de justice de Québec.

Deux autres arrestations à Sept-Îles

Le troisième résident de la Côte-Nord, Derek Morin-Martel, 22 ans, de Chute-aux-Outardes, a été arrêté dimanche et a comparu le même jour devant un juge du Palais de justice de Québec. Il est accusé de ne pas avoir respecté une condition d'une ordonnance judiciaire au sujet du port d'une arme à feu.

Son arrestation est elle aussi reliée à l'enlèvement survenu lundi à Saint-Malachie, selon le DPCP .

Enfin, une quatrième personne, un homme de 36 ans dont on ne connaît pas encore le nom, aurait elle aussi été arrêtée par la Sûreté du Québec en fin de semaine à Sept-Îles, elle aussi en rapport avec les événements survenus à Saint-Malachie. On ne sait pas encore si cette personne a comparu.

Vendredi, la SQ a décidé d’envoyer dans l'Est-du-Québec une centaine de ses policiers basés dans la région du Grand Montréal pour mettre fin aux conflits armés qui opposent les gangs de rue aux Hells Angels dans la région de Québec.

Avec les informations de Renaud Chicoine-McKenzie