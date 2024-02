Mobilisation pour préserver la vocation religieuse de l’église Saint-Jérôme

La société Patrimoine Matane s’oppose au projet de la Ville de Matane, qui veut convertir l’église Saint-Jérôme, située au centre-ville, en salle de spectacle.

Matane croit que le bâtiment ecclésiastique pourrait être transformée en salle de spectacle, d’autant plus que son emplacement, à proximité du complexe culturel et de la bibliothèque, serait stratégique.

Toutefois, Patrimoine Matane estime que l’église doit garder sa vocation religieuse pour préserver son patrimoine matériel et immatériel. Ça nous prend un lieu de culte pour maintenir le culte , soutient le président de l’organisation, Raymond Tremblay.

La valeur de l’église, c’est surtout son intérieur et en la modifiant pour une salle de spectacle, on brise tout le cœur, les jubés arrière et l’orgue va probablement disparaître probablement , ajoute M. Tremblay, qui est également impliqué dans la communauté religieuse.

Il faut conserver le patrimoine, sinon il y en aura plus.

Des messes se tiennent le vendredi et le dimanche à l'église Saint-Jérôme.

En plus de vouloir préserver le patrimoine religieux de l’endroit, le comité veut aussi conserver son aspect communautaire. Une grande salle et des installations culinaires y sont aménagées dans le sous-sol

La salle multifonction dans le sous-sol de l'église Saint-Jérôme.

Des organismes qui utilisent le sous-sol, il y a des Filles d’Isabelle, les Alcooliques anonymes, il y a Mission Saint Laurent qui est un organisme d’aide alimentaire, il y a une soupe populaire le mardi. On pense que cette église-là, il faut la conserver , précise Paul Gauthier, président du comité de sauvegarde de l’église Saint-Jérôme et membre de Patrimoine Matane.

Le président du comité de sauvegarde de l'église Saint-Jérôme, Paul Gauthier, et Raymond Tremblay, président de Patrimoine Matane croient que l'église doit être préservée.

Des organismes culturels matanais ont déjà signifié à la Ville de Matane que son projet ne correspondait pas à leurs besoins, tout en reconnaissant qu’il serait pertinent d’avoir une salle de spectacle dans la municipalité.

La Fabrique Coeur-Immaculé-de-Marie, qui cherche toujours à se départir du bâtiment, tiendra une assemblée sur la requalification de l’église auprès de ses paroissiens le dimanche 3 mars prochain après la messe.