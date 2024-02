L’Estrie connaît une saison des sucres plutôt hâtive

L'hiver doux qu'on connaît provoque un début de saison précoce pour les acériculteurs. Déjà, ils ont recueilli beaucoup d'eau d'érable et plusieurs serviront du sirop de la cuvée 2024 à l'ouverture des cabanes à sucre la fin de semaine prochaine.

Le copropriétaire de la Ferme Magolait, Serge Beauvais, rappelle qu'il n'est pas anormal que les érables coulent à ce temps-ci de l'année. C'est la quantité importante déjà récoltée qui sort de l'ordinaire.

Cette année, on a entaillé en janvier. Quand ça c'est mis à couler au mois de février, on était très content d'être prêt, on a quand même réussi à ramasser cinq barils de sirop. C'est quand même un très bon début et très tôt qu'on peut dire , explique-t-il.

Le scénario que connaît la ferme Magolait se répète chez de nombreux producteurs estriens.

C'est le cas de la Ferme Erabilis qui connaît un début de saison hors du commun.

Il y a environ deux semaines, on a eu une très grosse coulée. Cela a généré pas mal de sirop, donc on va commencer la saison avec du sirop de l'année, c'est le fun.

Avec le mercure qui grimpera en flèche au cours des prochains jours, les producteurs s'attendent à devoir se retrousser les manches dans les prochains jours.

La semaine qui s'en vient sera vraiment importante. Des grosses coulées avec des hautes températures qu'on n'aime pas trop voir : des 13, 12, 11 degrés , dit Serge Beauvais.

Selon les producteurs, il est encore trop tôt pour savoir si la saison 2024 sera bonne pour les acériculteurs. La météo des prochaines semaines aura certainement un impact sur la suite des choses.

C'est dame nature qui fait fi de tout, mais en ce moment, les producteurs sont très enthousiastes parce que les conditions sont vraiment idéales. Tout le monde est confiant. Il faut vraiment réparer la saison 2023 qui a été désastreuse.

Le risque d'un printemps trop sec

Si jusqu'à maintenant, les érables coulent très généreusement, il reste à voir si le faible couvert de neige au sol écoutera la saison.

Ce fut plaisant parce qu'on a pu entailler nos érables sans mettre de raquettes, mais cela a l'effet pervers de faire une saison un peu plus fragile , nuance Jean-François Laplante.

Le producteur Serge Beauvais s'inquiète de l'absence de bordée de neige sur les radars météo des prochains jours. Il croit en l'importance des précipitations pour assurer une bonne production.

Il ne faut pas avoir un printemps trop sec. Ça prend des petites bordées de neige et de la pluie à l'occasion. Je pense que ça pourrait nous aider d'avoir une bonne neige fondante.

Le président des Producteurs acéricoles de l'Estrie, Jonathan Blais a toutefois confiance que l'été et l'automne pluvieux que nous avons connu ont suffisamment irrigué le sol pour permettre aux érables de ne pas manquer d'eau. Il y a très peu de neige au sol, mais on a eu un automne très pluvieux. L'eau est là , croit-il.

Peu importe la météo, ce qui est certain, c'est qu'il sera possible de se rendre dans les salles à manger des cabanes à sucre dès la semaine prochaine.

Le taux de réservation est encore plus élevé que l'an passé. C'est sur qu'il y a un engouement. C'est le fun , affirme Jean-François Laplante.

Il se réjouit de ce contexte plus favorable après avoir dû traverser plusieurs saisons difficiles lors de la pandémie.

Avec les informations de Jean Arel