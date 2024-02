Le célèbre restaurant Flo’s Diner ferme ses portes

Flo's Diner, un restaurant emblématique de Toronto situé dans le chic quartier Yorkville, fermera ses portes après 33 ans d'activité. Les propriétaires, Pierre Hamel et Peter Lau, affirment qu’ils doivent fermer en raison d’« un différend concernant le renouvellement du bail ».

M. Hamel, un francophone originaire du Québec, a déménagé en Ontario en 1988, pour apprendre l’anglais , dit-il.

Pierre Hamel est le copropriétaire du restaurant.

Il ajoute qu’il travaille au restaurant depuis, et que celui-ci a été rebaptisé Flo’s Diner en 1990. Après avoir gravi les échelons , il est devenu partenaire en affaires du restaurant en 1994.

Plusieurs des clients réguliers lui manqueront, explique-t-il. J’en ai pleuré beaucoup, parce que ce ne sont pas que des clients. Ce sont des amis.

C'est la vie des gens qui va me manquer.

Flo's est un endroit emblématique avec ses sols à damier, sa décoration rétro et son menu de style diner américain. Il s’agit aussi d’un endroit fréquenté par les plus grandes stars : Serena Williams, LeBron James, Renée Zellweger, Adam Sandler, énumère M. Hamel.

Le restaurant a déménagé une première fois en 2000 de son emplacement original, qui était situé à quelques coins de rue au sud du 70 avenue Yorkville.

La fermeture représente une perte non seulement pour les propriétaires et le personnel, mais aussi pour les clients fidèles qui considéraient Flo's comme plus qu'un simple restaurant.

Kyle Boutros fréquente le restaurant depuis 20 ans . Il souligne reconnaître des gens dans le restaurant qui viennent ici chaque jour .

Je viens [manger] ici depuis que je suis adolescent. La majorité des employés travaillent ici depuis toujours. C’est comme être en famille, ici.

Jean Cloutier, un Montréalais d’origine, habite dans le quartier Yorkville depuis 7 ans. On vient [au restaurant] sur une base régulière. Tout le monde se connaît, il y a beaucoup de clients réguliers. On connaît à peu près tous les serveurs!

Les propriétaires, bien que déçus, espèrent toujours que Flo’s aura une troisième vie. Ils sont à la recherche d’un nouvel emplacement pour y servir ses célèbres œufs bénédictine. Et pour le moment, les 15 employés du restaurant se retrouveront à la recherche de travail, explique M. Hamel.

C’est le 31 mars que les derniers plats de Flo's Diner seront servis au 70 avenue Yorkville.