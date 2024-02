Le problème des urgences déplacé ailleurs dans les hôpitaux, clame la FIQ

Alors que la situation est difficile dans les urgences de la majorité des régions, le Saguenay-Lac-Saint-Jean fait bonne figure alors que le taux d’occupation des civières n’a pas dépassé 75 % une seule fois au cours des 30 derniers jours. Cette performance cacherait toutefois un déplacement du problème, selon le Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Dimanche après-midi, le taux d’occupation moyen au Québec atteignait 111 %, alors qu’il était de 48 % au Saguenay-Lac-Saint-Jean, indique le site Index Santé, dont les données sont issues de la Console provinciale des urgences. La région de Laval affichait le pire pointage avec un taux de 147 %.

Toutefois, du côté du syndicat représentant en grande partie des infirmières, on affirme que si les statistiques se sont améliorées dans les urgences, c’est simplement que le problème a été déplacé sur les étages.

On le sait maintenant, les chiffres d'urgence c'est les choses qui sont le plus guettées, puis maintenant tous les efforts sont mis à faire baisser ces chiffres-là, mais malheureusement ça a des effets très néfastes sur le reste du centre hospitalier parce que ça met beaucoup de pression sur les autres équipes. Donc oui, nos chiffres sont bons, peut-être à l'urgence, sauf que ça fait en sorte qu'on monte plus rapidement les patients sur les étages , a illustré Bianca Morin-Tremblay est la vice-présidente du syndicat affilié à la FIQ .

Ouvrir en mode plein écran Bianca Morin-Tremblay est la vice-présidente du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Selon cette dernière, des plans de surcapacité ont été mis en place à partir du temps des Fêtes, sans toujours avoir le personnel nécessaire.

Il y a plein de lits de surcapacité qui sont ouverts partout dans la région, dans les unités de médecine, les unités de chirurgie, les obstétriques, comme par exemple à Roberval qui est mon secteur. J'ai des lits d'obstétrique qui sont de médecine, mais en obstétrique, puis d'habitude ils en ont deux, des fois ils montent à plus que ça parce que justement, il faut garder les chiffres bas. Monsieur Dubé, il est fort sur les chiffres, sur les tableaux, mais malheureusement l'impact se sent ailleurs et il se fie juste trop aux chiffres , a-t-elle ajouté en faisant référence au ministre de la Santé, Christian Dubé.

Pour ce qui est de la négociation de la convention collective avec Québec, elle se poursuit toujours après une période au ralenti causée par les ententes dans les autres secteurs. Bianca Morin-Tremblay espère qu’elles s’intensifieront maintenant que les tous les votes ont été tenus par les autres syndicats.