Un mystérieux coffret de cartes de hockey vendu aux enchères à plus de 5 M$

Un vieux coffret de cartes de hockey de la marque O-Pee-Chee non ouvertes qu’une famille de la Saskatchewan avait trouvé dans son grenier a été finalement vendu aux enchères à plus de 5 millions de dollars, tôt dimanche matin.

Vers 1 h du matin, les enchères ont pris fin, et un enchérisseur canadien a remporté la mallette qui date de l’année 1979, et qui pourrait contenir entre 25 et 27 boîtes de cartes sur les débuts de Wayne Gretzky, alors qu'il était encore une recrue au sein des Oilers d' Edmonton.

Une quinzaine d'enchérisseurs ont pris part à l’opération, mais à la fin, un Américain et un Canadien se sont affrontés jusqu'à ce que le Canadien l'emporte et achète le coffret pour 3 100 000 dollars américains (4 180 815 dollars canadiens).

Avec une prime d'achat de 20 %, le montant final payé par l'enchérisseur canadien s'est élevé à 3 720 000 dollars américains (5 016 978 dollars canadiens).

Les enchères ont considérablement grimpé en quelques jours, alors qu'ils étaient à un peu plus de 2 millions de dollars Il y a deux semaines.

Le gagnant n’a pas voulu divulguer son identité.

Ce chiffre a dépassé nos attentes les plus folles , souligne Jason Simonds, le spécialiste des cartes de sport auprès de la société Heritage Auctions, basée à Dallas, chargée de la vente.

3,72 millions de dollars [américains], c'est quelque chose que l'on ne voit pas souvent dans cette industrie. C'est l'un des objets les plus chers jamais vendus à Heritage, et c'est assuréement l'objet non ouvert le plus cher vendu sur le marché des articles de sport de collection , précise-t-il.

M. Simonds explique que la famille saskatchewanaise, propriétaire des cartes, était ravie, mais qu’elle a choisi de rester anonyme.

J'ai échangé des textos avec eux hier soir. Nous sommes restés en éveil jusqu'à une heure du matin, lorsque les enchères ont pris fin , note M. Simonds dans un appel vidéo dimanche

La famille est ivre de joie, c'est un montant d'argent qui change la vie , soutient-il.

Sans en être sûr, Jason Simonds espère que l'acheteur gardera les cartes scellées et ne les ouvrira pas.

Selon lui, il pourrait vendre des boîtes individuelles à des collectionneurs, précisant que le prix de vente s’élève à environ 310 000 $ canadiens.

La famille qui a trouvé les cartes de hockey possède également des boîtes de cartes de baseball des années 1977, 1978 et 1979, pouvant remplir une camionnette, informe M. Simonds.

Quelques-uns des coffrets atteindront une valeur de 400 000 $ canadiens, note-t-il, indiquant que la famille pourrait toucher une autre somme à sept chiffres une fois que tout aura été vendu.

Avec les informations de Liam O'Connor