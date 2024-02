Des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche à São Paulo en soutien à l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, de quoi tester sa popularité en plein scandale sur des soupçons de « tentative de coup d'État ».

Vêtus de vert et de jaune, les couleurs du Brésil, les manifestants ont afflué vers l'avenue Paulista, artère emblématique de la plus grande métropole d'Amérique latine.

L'ancien président a pris la parole lors de ce rassemblement, où les organisateurs attendaient au moins 500 000 personnes.

Dans plusieurs vidéos publiées ces derniers jours sur les réseaux sociaux, l'ex-président (2019-2022) a appelé ses partisans à un rassemblement pacifique en défense de l'État de droit démocratique .

Or, il est justement visé par une enquête sur une supposée tentative de coup d'État pour conjurer sa défaite électorale en 2022, face au président actuel de gauche Luiz Inácio Lula da Silva.

Il est important de le soutenir

Dans la foule, Wilson Aseka, qui a parcouru quelque 700 kilomètres depuis l'État voisin du Minas Gerais, est certain que Bolsonaro est une personne honnête et une victime de la persécution . L'homme de 63 ans, drapeau brésilien autour du cou, estime qu'il est important de le soutenir, car il représente Dieu, la patrie et la famille , soit le slogan de l'ancien président.

Ouvrir en mode plein écran L'ex-président du Brésil Jair Bolsonaro devant une immense foule de partisans à São Paulo. Photo : Reuters / CARLA CARNIEL

Le 8 février, Bolsonaro s'est vu interdire de quitter le territoire brésilien à l'issue d'une opération policière de grande ampleur qui a visé plusieurs anciens proches collaborateurs, dont des ex-ministres et des militaires haut gradés, avec des dizaines de perquisitions et des arrestations.

Jair Bolsonaro, qui se dit victime de persécution , a gardé le silence jeudi face aux enquêteurs de la Police fédérale qui l'avaient convoqué dans le cadre de cette affaire. Il a suivi le conseil de ses avocats, qui disent ne pas avoir eu accès à certaines pièces du dossier.

Ouvrir en mode plein écran Un hélicoptère de la police civile survole un rassemblement de soutien à l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro à São Paulo, au Brésil, le 25 février. Photo : afp via getty images / MIGUEL SCHINCARIOL

Mais l'ancien capitaine de l'armée a affirmé haut et fort qu'il comptait se défendre des accusations dont il fait l'objet lors de la manifestation à São Paulo.

Il est également visé par d'autres enquêtes, notamment pour des soupçons de falsification de certificats de vaccination contre la COVID-19 ou le détournement présumé de cadeaux reçus de pays étrangers, dont des bijoux offerts par l'Arabie saoudite.

Toujours adulé par ses partisans

Malgré ces scandales, Jair Bolsonaro est toujours considéré comme le leader de l'opposition, et reste adulé par ses partisans.

Même s'il a été déclaré inéligible jusqu'en 2030 l'an dernier pour désinformation, l'ex-président compte jouer de son influence pour faire élire des alliés lors du scrutin municipal d'octobre, dans un pays encore très polarisé.

Sur l'avenue Paulista, au-delà de l'affluence de ses partisans, la présence de personnalités politiques de l'opposition devait permettre de jauger l'ampleur de ses soutiens.

S'il y a une grande adhésion, il pourra dire que le peuple est avec lui. Dans le cas contraire, il perdra toute légitimité.

Le 25, j'y vais, pour le Brésil. Ce sera gigantesque! a publié sur X (ex-Twitter) la députée Bia Kicis, du Parti libéral de Bolsonaro.

La manifestation est organisée entre autres par le pasteur Silas Malafaia, très influent parmi les millions de Brésiliens évangéliques, une des bases de l'électorat bolsonariste.

Ouvrir en mode plein écran Les partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro assistent à un rassemblement à São Paulo, le 25 février. Photo : afp via getty images / NELSON ALMEIDA

Jair Bolsonaro a demandé à ses partisans de venir en jaune et vert , mais sans apporter de pancartes ni de banderoles contre quiconque .

Durant son mandat, de nombreuses manifestations de soutien étaient marquées par des slogans contre les institutions brésiliennes, notamment la Cour suprême.

C'est un juge de cette haute cour, Alexandre de Moraes, qui a autorisé l'opération policière dans le cadre de l'enquête sur la tentative de coup d'État .

Le 8 janvier 2023, une semaine après l'investiture de Lula, des milliers de ses partisans avaient saccagé les lieux de pouvoir à Brasilia, dont la Cour suprême.

Des drapeaux israéliens flottent également sur l'avenue Paulista, en signe de désaccord avec les propos de Lula qui a comparé dimanche dernier l'offensive israélienne à Gaza à la Shoah, provoquant une crise diplomatique avec Isra