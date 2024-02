Le maire de Shawinigan est à bout de patience devant la lenteur du ministère de l'Environnement à en finir avec la réhabilitation du site de l'ancienne usine Belgo.

Michel Angers déplore que ces espaces, bien situés, ne pourront plus être rapidement mis en valeur pour tirer profit des retombées liées aux projets de transition énergétique.

Dans sa plus récente mise à jour du dossier, le ministère indique qu'il reste encore plusieurs étapes à franchir avant d'en arriver à la démolition des ruines.

Le maire de Shawinigan n'est pas loin d'être découragé. À regret, il constate que plus le temps passe, plus l'empressement des autorités de l'environnement à remettre dans son état originel le site de Belgo, semble s'estomper.

Ce que je comprends c'est qu'on a encore étude, par-dessus étude, par-dessus étude, alors on n'y arrivera probablement jamais

On est encore très loin de la démolition des ruines en béton. Dans une communication écrite, le ministère de l'Environnement indique qu'il aura en main le dernier rapport d'une troisième caractérisation du site, au printemps et que les étapes suivantes sont l'analyse de risque, la revue des scénarios de réhabilitation applicables et la rédaction du plan de réhabilitation .

Le plan de réhabilitation devra par la suite faire l'objet d'une approbation. Aucune hypothèse n'est avancée quant au moment où on pourra passer à l'action sur le terrain sauf pour répéter que considérant l'ampleur des travaux à effectuer, le Ministère prévoit qu'ils s'échelonneront sur plusieurs années .

La députée du comté Marie-Louise Tardif fait valoir que Québec n'est tout de même pas resté les bras croisés jusqu'ici.

Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur cet immense site. Plus de 50 000 tonnes de matériaux contaminés ont été extraits et transportés dans des sites appropriés. Le mur de l'ancienne usine a été démoli .

Une occasion ratée?

Pour Shawinigan, que ce site ne puisse encore être développé constitue une occasion ratée, dans la foulée de l'avènement de projets verts sur son territoire.

La zone d'innovation va être tout proche d'ici. Il y a différents enjeux. Oui, il y a des promoteurs. Oui, il y a des architectes. Oui, il y a des gens qui nous approchent, mais ce dossier là n'avance pas , souligne Michel Angers.

Environnement Québec réitère que son intention est de chercher à récupérer les sommes dépensées jusqu'à maintenant soit autour de 10 millions de dollars qui s'ajoutent aux trois millions dépensés par Transports Québec.

On ne sait toutefois pas comment il sera possible d'y parvenir puisque le dernier propriétaire du site, Recyclage Arctic Béluga, est en faillite depuis longtemps.

Même en plein hiver, en dépit des pièges qu'ils dissimulent, les vestiges de Belgo font le délice d'intrépides explorateurs. Il y a maintenant cinq ans que le site est sous la gestion de l'État. On avait assuré le maire qu'à chaque mois un état de situation lui serait transmis. À ce qu'il semble, cet engagement n'a pas fait long feu.