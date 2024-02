Bruno Richard, un ancien athlète de patinage extrême, a participé à bon nombre de compétitions internationales, dont celles de la série Red Bull Crashed Ice.

Cet hiver, il a décidé de construire un parcours dans sa cour arrière, à Moncton. C'était une idée pour faire vivre à ses amis et à sa famille ce qu'il a lui-même vécu sur les pistes glacées.

C’est un petit projet d’hiver, moi j’adore les sports d’hiver, il faut en profiter, il faut beau , explique-t-il. C’est quelque chose que je voulais partager avec mes amies et ma famille .

À son grand étonnement, sa piste fait fureur.

Bruno Richard

Après avoir mis en ligne des vidéos de sa création, Bruno Richard dit avoir été surpris de recevoir de nombreux messages de parents et de jeunes souhaitant l’essayer.

Depuis, jeunes et moins jeunes filent à vive allure dans sa cour arrière.

Pour le moment, c’est vraiment juste pour s’amuser. Mais ce qui m’a agréablement surpris, c’est l’engouement des jeunes pour cette piste, ici. C’est incroyable.

Lauzanne, la fille de Bruno Richard, utilise beaucoup le parcours que son père a façonné pour qu’elle apprenne à patiner.

J’aime vraiment les buttes et j’aime vraiment patiner […] j’aime inviter des amies et patiner avec eux , lance la fillette. Elle dit que le parcours de son père est un petit peu difficile.

Un fier ambassadeur de patinage extrême

Si Bruno Richard a voulu construire sa piste, c’est aussi en partie par nostalgie de ce sport qui lui manque tant. Red Bull Crashed Ice a disparu avec la pandémie. La dernière compétition de la série a eu lieu en 2019.

Une fillette s'élance sur la piste glacée.

Depuis ce temps-là, il y a un petit circuit mondial, mais vraiment, le sport est sur le respirateur artificiel à l’heure actuelle , explique-t-il. C’est sûr qu’on rêve toujours de revoir la série Red Bull Crashed Ice dans le Vieux-Québec, revenir avec ses installations tout simplement incroyables. Vraiment, c’était féérique comme scène.

Les infrastructures imposantes, la fumée, la musique : Bruno Richard se souvient bien de la première fois qu’il a assisté à l’événement en janvier 2008.

La compétition Red Bull Crashed Ice, le 17 mars 2012 à Québec.

Je suis tout de suite tombé en amour avec ce sport-là , dit-il. Si vous aimez l’adrénaline, la vitesse, faire du ski, les sports extrêmes, tous ces éléments-là, vraiment, c’est fabuleux.

On se croise les doigts. J’ai toujours dit que j’aimerais prendre ma retraite officielle lors d’un événement comme ça.

Comme lui, d’autres fanatiques de ce sport continuent de faire de petites initiatives afin de le faire vivre, à leur manière. Le patineur extrême Christian Papillon a par exemple installé en janvier une piste d’entraînement amateur ouverte au public, pendant le Carnaval de Québec.

Pour ce qui est des compétitions un peu plus imposantes, Bruno Richard ne baisse pas les bras. Il rêve d’organiser une course amateur au mont Farlagne, à Edmundston.

Ce serait l’endroit idéal. Vu la position géographique, ça ne pourrait pas être plus parfait. C’est la porte d’entrée des Maritimes , rêve-t-il. On va se croiser les doigts qu’un gros commanditaire entre en jeu et qu’un jour nos enfants aient la chance de vivre ce que j’ai vécu, que ce soit dans les parcs olympiques de Munich, ou un peu partout en Europe.

Avec les informations de Janic Godin