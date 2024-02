Dès 22 h ce soir, le canal Rideau fermera aux visiteurs après des semaines de conditions météo difficiles. Cela constitue la plus courte période d’ouverture de l’histoire de cette célèbre attraction touristique d’Ottawa.

La Commission de la capitale nationale (CCN) en a fait l’annonce en milieu de journée dimanche. Merci à toutes celles et ceux qui ont visité la patinoire, et chapeau aux équipes des concessions et aux équipes d'entretien qui ont su tirer le meilleur parti de conditions météo difficiles , peut-on lire dans une publication de l’organisme sur le réseau X.

« Rendez-vous l'hiver prochain! » conclut la CCN .

Après un hiver sans patinage en 2023, la plus grande patinoire naturelle du monde avait accueilli ses premiers patineurs de la saison le 21 janvier, puis elle avait fermé quatre jours plus tard en raison de la température clémente. Depuis, la patinoire avait été ouverte par intermittence, selon les humeurs de mère Nature.

Le 19 février, à l’occasion du jour de la Famille et de la clôture du Bal de neige, la CCN estimait que 80 000 personnes avaient patiné sur la patinoire du canal Rideau depuis le début de la saison.

Le canal n’a été accessible aux patineurs que 10 jours depuis son ouverture, en janvier. Sur le site web de la CCN , on apprend que la moyenne du nombre de journées d’ouverture du canal est de 50 par année.

D'autres détails suivront.