Les ministres Freeland et Blair réitèrent la collaboration du Canada avec l’Ukraine

Le ministre de la Défense, Bill Blair, indique que le Canada a demandé au gouvernement ukrainien comment il peut l'aider, alors que le don d'un système de défense aérien fait l'objet de retards indéfinis.

M. Blair et la ministre des Finances, Chrystia Freeland, se sont entretenus dimanche avec des journalistes dans un camp d'entraînement militaire polonais où des membres des Forces armées canadiennes entraînent le personnel militaire ukrainien.

Le ministre Blair a fait le point sur la livraison d'un système de défense aérienne que le Canada s'était engagé à donner il y a plus d'un an. Samedi, l’Ukraine implorait ses alliés occidentaux de lui fournir plus d’armes.

La question que nous avons posée [à l'Ukraine] est de savoir ce que nous pouvons lui apporter, car le besoin est urgent. Nous sommes prêts à faire preuve de flexibilité pour fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin.

Le système de défense antiaérienne NASAMS a été développé conjointement par les États-Unis et la Norvège.

Le Canada a annoncé le don d'un système national avancé de missiles sol-air, connu sous le nom de NASAMS , en janvier 2023, qu'il a payé 406 millions de dollars américains (soit l'équivalent de près de 548 millions de dollars canadiens) en mars dernier. M. Blair a indiqué qu'il n'avait pas encore d'échéancier et que le Canada cherchait d'autres moyens d'aider.

Montrer la solidarité du Canada

Leur visite à la base militaire polonaise survient à la suite d'une visite inopinée du premier ministre Justin Trudeau en Ukraine, samedi, pour montrer sa solidarité avec ce pays en difficulté, où il a promis davantage d'aide militaire et financière et un soutien à long terme.

Il s'agit de la troisième fois depuis l'invasion russe que Justin Trudeau se rend en Ukraine.

Le gouvernement polonais veut s'assurer que le Canada et ses autres alliés restent engagés dans la guerre qui fait rage de l'autre côté de sa frontière depuis deux ans, a déclaré Catherine Godin, l'ambassadrice du Canada en Pologne. Elle soutient que la guerre représente une menace réelle et actuelle pour le peuple polonais.

Mme Godin estime que la Pologne et le Canada ont travaillé en étroite collaboration sur les efforts militaires pour former des troupes et fournir de l'aide à l'Ukraine.

Elle souligne que la Pologne a également exprimé sa reconnaissance pour le rôle du Canada dans la protection du flanc est de l' OTAN , qui inclut aussi les alliés de la Lituanie et de la Lettonie.

Avec des rapports de soutien à l'Ukraine en baisse dans d'autres pays occidentaux, l'ambassadrice explique que la Pologne veut s'assurer que d'autres pays continuent à prendre la guerre au sérieux.

Selon le cabinet de M. Trudeau, le premier ministre canadien doit avoir lundi des rencontres séparées avec le président de la Pologne, Andrzej Duda, et son homologue polonais, Donald Tusk.