Des maximums de 9 et 10 degrés prévus mercredi au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La météo sera très changeante cette semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans la nuit de samedi à dimanche, le mercure a atteint -23 degrés à la station de la base de Bagotville, à Saguenay, alors qu'un maximum de 10 degrés est prévu mercredi selon Environnement Canada.

À Roberval, il a fait -24 degrés dimanche matin et il devrait faire 9 degrés mercredi.

Par contre, le froid sera de retour par la suite à compter de jeudi matin.

Selon la météorologue à Environnement Canada, Julie Deshaies, ce sera une journée semblable au printemps, avec un peu de pluie en surplus.

Ce qui va se passer à partir de mardi, c'est qu'il y a un système météorologique qui va en fait passer plus au nord qui va nous amener une espèce de flux du sud. Donc les températures vont graduellement augmenter mardi pour finalement culminer mercredi. Donc on prévoit un peu de pluie, ça ne sera pas nécessairement très important, donc pas de grosses accumulations, mais effectivement on va avoir des maximums qui vont près de la dizaine de degrés , a annoncé Julie Deshaies.

C'est encore la faute à El Niño

C'est le phénomène El Niño qui explique les chaudes températures connues cette année dans la région. Toujours selon les données à Bagotville et Roberval, il n'y a eu que deux journées où la température a été inférieure à -25 degrés, soit les 23 et 24 janvier.

L'hiver est aussi marqué par un faible couvert neigeux et ça ne devrait pas changer au cours des prochains jours, mis à part les quelques centimètres attendus d'ici mercredi.

On n'entrevoit pas vraiment de gros système neigeux, je vous dirais dans les 7 à 10 prochains jours, ça peut changer encore, mais donc ça dépend pour vous là si vous voulez de la neige ou pas, mais je n'entrevois pas de gros système autant avec de la pluie ou avec de la neige pour les sept prochains jours , a ajouté la météorologue.

À Roberval, les statistiques d’Environnement mentionnent qu’il y avait 7 cm de neige au sol samedi, contre 24 à Bagotville. Le record pour Roberval à cette date a été établi en 1967 avec 142 cm de neige au sol. Au Saguenay, il y avait 109 cm le 25 février 1997.