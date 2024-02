Le zoo de Winnipeg souligne la menace de la fonte des glaces pour les ours polaires

Samedi, les visiteurs du zoo du parc Assiniboine à Winnipeg ont eu droit à une dizaine d'activités de sensibilisation sur la menace que représente la fonte des glaces pour les ours polaires. L'événement s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de l'ours polaire célébrée le 27 février.

Selon Emily Anderson, professionnelle de soins aux animaux, il est important d' éduquer le public sur les problèmes dans les habitats des ours polaires et les effets que le changement climatique a sur eux .

Plusieurs activités de sensibilisation ont été présentées au public.

Par exemple, dès 9 h s'est déroulée l'activité appelée un déjeuner avec les ours polaires . À l'extérieur de la grille Tundra, les ours s’amusaient alors que les visiteurs les observaient à partir d’un lieu sûr et prenaient des photos.

Vers 11 h c’était le Zoo Chat , un moment durant lequel les participants pouvaient poser toutes leurs questions concernant les ours polaires à des experts sur place. Il s’informent aussi davantage sur les défis que rencontrent les ours polaires et les manières qu’ils peuvent contribuer à les préserver.

Ouvrir en mode plein écran Lorsque la glace fond, la nutrition des ours polaires est affecté et ces derniers s'affaiblissent. Photo : Radio-Canada / Jemima Kalemba

Les températures plus chaudes provoquent une fonte de glace plus importante dans l'arctique et ceci empêche les ours polaires de chasser et trouver à manger. Par conséquent, leur bien-être est menacé.

Emily Anderson estime que la population peut contribuer à réduire l'émission de carbone et ainsi lutter contre les changements climatiques.

Mme Anderson explique que la fonte de glace a un impact sur la capacité des ours polaires à conserver de l'énergie pour les périodes de chasse plus difficiles .

Elle propose de marcher ou prendre l'autobus au lieu d'utiliser sa voiture et de consommer des produits locaux .

Les ours polaires au zoo du parc Assiniboine viennent de Churchill, dans le nord du Manitoba. Ils ont été secourus bébé et amenés à Winnipeg afin de permettre à la population de Winnipeg de mieux s'éduquer sur leur réalité.