Gabrielle Lemieux élue présidente de l’AEFO

Les quelque 165 déléguées et délégués membres de l’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO) ont élu Gabrielle Lemieux à titre de nouvelle présidente provinciale. Ils étaient réunis en congrès à Ottawa dimanche. La présidente actuelle, Anne Vinet-Roy, cédera les rênes de l’organisation à Mme Lemieux le 1er septembre prochain.

Je me sens privilégiée de servir et représenter les quelque 12 000 membres de l’association , a déclaré Gabrielle Lemieux par voie de communiqué, dimanche. Je compte exercer un leadership rassembleur et miser sur la concertation des forces de chacune et de chacun pour bâtir, ensemble, l’ AEFO de l’avenir plus juste, plus équitable et plus diversifiée.

Mme Lemieux est enseignante dans la région de Sudbury. Elle compte 15 ans d’expérience dans le domaine de l’éducation. Elle est actuellement première vice-présidente du conseil d’administration de l’ AEFO .

Un nouveau comité exécutif a aussi été élu lors de l’assemblée de dimanche. Ce sont 12 000 enseignants, enseignantes et membres du personnel de soutien scolaire qui sont membres de l’ AEFO .

