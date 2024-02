Le niveau d'incivilités et d'agressions verbales et physiques est tel dans les autobus du service de transport en commun à Trois-Rivières que les chauffeurs devront recevoir une formation spéciale pour y faire face.

La Société de Transport de Trois-Rivières ( STTR ) indique que les mesures mises en place ces derniers mois pour prévenir ce phénomène ne suffisent manifestement pas. On enseignera maintenant aux chauffeurs comment désamorcer les situations conflictuelles.

Les gestes inappropriés, les insultes et la violence de la part de certains usagers du transport en commun se répètent. Les autres mesures de prévention et de dissuasion n'ont pas suffi. Il faudra maintenant former les 105 chauffeurs de la STTR dont 15 femmes, en matière de désescalade.

Ça s'exprime par des paroles violentes, par un haussement du ton de la voix. [...] Tu es la personne qui est, quand la porte ouvre, là pour recevoir l'exutoire si on veut, de la personne qui est insatisfaite.

Dans les autobus c'est souvent à l'étape de la perception des frais de passage qu'arrivent les altercations. On enseignera aux chauffeurs la façon de réagir. Ce sera fait par une firme privée de formateurs offrant le même genre de service dans le milieu de la santé.

Trois incidents violents impliquant des chauffeurs et un superviseur se sont produits l'automne dernier dans des autobus. Il n'est toutefois pas question d'aller jusqu'à enseigner l'auto-défense aux chauffeurs.

Publicité

Ce qu'on veut vraiment c'est des aptitudes [par exemple] comment on interagit au niveau de la clientèle, au niveau verbal , indique Charles Hugo Normand, directeur des communications de la STTR .

Depuis quelques jours, la STTR poste au moins un agent de sécurité sur ses circuits. Cette mesure suivait une campagne sur les réseaux sociaux, de l'affichage et des efforts de sensibilisation et de surveillance en collaboration avec des groupes communautaires et la police communautaire.

Encore la semaine dernière, un usager mécontent a exprimé sa colère en crachant sur l'autobus. On raconte aussi que dernièrement, il a fallu gérer la présence d'un individu simulant la possession d'un pistolet et faisant mine de tirer vers des chauffeurs.

Les comportements inappropriés prennent vraiment toutes les formes. Il est arrivé, à ce qu'on dit, que des étudiants à bord narguent sans raison le chauffeur pour le seul plaisir de le filmer en état d'agacement.