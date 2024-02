L’aéroport de Charlottetown dévoile son premier plan de développement durable

L’aéroport de Charlottetown lance son premier plan quinquennal afin d'atténuer l’impact environnemental de ses activités et rendre le secteur de l'aviation plus durable.

Pour y arriver, l’administration du seul aéroport de l'Île-du-Prince-Édouard compte surtout réduire les émissions de carbone et promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement.

Ce que vous voyez dans ce plan, ce sont des choses qui sont déjà en cours ainsi que de nouveaux objectifs que nous nous sommes fixés pour les cinq prochaines années , affirme le PDG de l’aéroport de Charlottetown, Doug Newson.

La question des GES

Bien que la part du transport aérien dans les émissions de gaz à effet de serre (GES) soit considérable, l’aéroport de Charlottetown ne peut avoir un contrôle sur les trajets d’avion en tant que tel. Cette partie est donc exclue du plan stratégique de l’administration

Mais cela ne veut toutefois pas dire qu’on ne peut pas réduire les GES de nos activités au sein de l’aéroport , renchérit Doug Newson. Que ce soit par le biais de notre utilisation de l’énergie et de nos équipements ou bien de la façon dont nous réalisons nos projets.

Ouvrir en mode plein écran Doug Newson, PDG de l'aéroport de Charlottetown, a dévoilé le 23 février le premier plan quinquennal de développement durable de l'administration aéroportuaire. Photo : Tony Davis/CBC

Pour y arriver, l'aéroport souhaite donc réduire, d'ici 2028, ses émissions de GES liées au chauffage à l'électricité et à sa flotte de véhicules de service de 15 % par passager par rapport à ses émissions de 2017.

D'ici 2050, l'administration aéroportuaire espère atteindre la carboneutralité. L’un des projets actuellement en cours à l’aéroport de Charlottetown est l’élargissement du terminal des départs et des arrivées. Les travaux ont débuté en 2023 au coût de 20 millions de dollars et serviront à faire face à l’afflux croissant de passagers.

Tout, dans la conception de ce projet, prend en compte cette volonté de réduire les GES , affirme Doug Newson. Notamment, le type d’équipement utilisé, la conversion de l’éclairage en D.E.L. et la recherche d’alternatives durables pour le chauffage et l’électricité.

Nous veillons à ce que la totalité des nouveaux bâtiments et des rénovations majeures soit au minimum conçu de façon à pouvoir intégrer des options d’énergie renouvelable, soit solaire ou géothermique , poursuit le PDG .

Le Plan de durabilité 2024-2028, en vigueur vendredi, a aussi des objectifs de diversité et d’inclusion, de gestion des risques et des crises et d’amélioration des relations avec la communauté.

Selon Doug Newson, c’est l’ensemble de toutes ces petites initiatives qui permettront à l’administration de réussir ses objectifs de développement durable.