Un nouveau rapport indique que près de 19 % des enfants vivent dans la pauvreté au N.-B.

Un nouveau rapport du Human Development Council, un groupe de réflexion progressiste de Saint-Jean, constate un regain dans les taux de pauvreté infantile au Nouveau-Brunswick.

À Campbellton et Bathurst, la proportion d’enfants vivant dans la pauvreté atteint respectivement 32,6 % et 25,6 % en 2021 alors que les taux étaient de 17,1 % et de 22,4 % à Fredericton et à Moncton. Dans la Ville de Dieppe, c’est plutôt 11,4 %.

Le document indique également que la proportion de pauvreté infantile atteint 27,3 % à Saint-Jean, soit une augmentation de 2,1 % par rapport à l’année précédente.

Randy Hatfield croit que les gouvernements doivent en faire davantage pour s'attaquer à la pauvreté infantile au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Graham Thompson

Selon le Human Development Council, l'augmentation des taux de pauvreté infantile, un phénomène observé partout au pays, coïncide avec la fin des versements de la Prestation canadienne d'urgence.

Le taux de pauvreté des enfants au Canada est passé de 13,5 % en 2020 à 15,6 % en 2021 , peut-on lire dans le rapport de l’organisme.

Pendant la même période, la proportion d’enfants néo-brunswickois vivant dans la pauvreté est passée de 16,6 % à 18,7 %.

C’est un problème tenace , lance le directeur général du Human Development Council, Randy Hatfield. Il est complexe et omniprésent et il empêche beaucoup de gens au Nouveau-Brunswick et partout au pays de vivre dignement.

L’analyse du Human Development Council indique que les taux de pauvreté sont plus importants au sein des familles monoparentales, particulièrement chez les mères seules.

Taux de pauvreté dans les principales villes du N.-B. en 2021 Population Pauvreté infantile Pauvreté totale Pauvreté chez les aînés Campbellton 7047 32.7% 26.3% 27,5% Bathurst 12 157 25.6% 22.4% 23% Miramichi 17 692 19.9% 16.8% 17.8% Dieppe 28 114 11.4% 10.6% 13.1% Moncton 79 470 22.4% 19% 17% Saint-Jean 69 895 27.3% 21% 19.7% Fredericton 63 116 20.2% 17.1% 13% Edmundston 16 437 17.3% 17.7% 22.1% Source : Rapport sur la pauvreté des enfants et des familles au Nouveau-Brunswick - Humand Development Council

La directrice générale du United Way de Saint-Jean, Alexya Heelis, dit ne pas être surprise par le constat du Human Development Council. Les chiffres sont néanmoins décourageants, se désole-t-elle.

À Saint-Jean, on parle souvent du fait qu’il existe ici une pauvreté générationnelle, qui persiste de génération en génération , dit la directrice du United Way, un organisme qui appuie des groupes communautaires qui s’attaquent à des problèmes sociaux comme celui de la pauvreté infantile.

Lorsque les enfants grandissent dans un ménage pauvre, c’est difficile pour eux de briser ce cycle, ajoute Alexya Heelis.

La pauvreté générationnelle est un cycle difficile à briser, selon Alexya Heelis, directrice générale de United Way à Saint-Jean. Photo : Gracieuseté : Alexya Heelis

C’est la raison pour laquelle il est si important d’appuyer les groupes communautaires, comme le Boys and Girls Club, avec qui collabore le United Way, dit Alexya Heelis.

Ces organismes permettent d’offrir un peu de stabilité aux enfants vivant dans la pauvreté.

Les groupes qui ciblent les parents pauvres sont tout aussi importants puisqu’ils pourront mieux soutenir leurs enfants s’ils sont plus en santé et plus résilients.

Les gouvernements interpellés

Le rapport du Human Development Council demande aux trois paliers de gouvernement d'agir afin de s’attaquer à la pauvreté des enfants. Il invite notamment le fédéral à rendre les aides plus accessibles et de mettre en place un revenu de base garant.

La province devrait, entre autres, augmenter le salaire minimum, créer plus de places en garderie financées par le gouvernement et construire plus de logements abordables.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan, et la ministre du Développement social, Jill Green, n’ont pas souhaité offrir d’interview à ce sujet.

Dans une déclaration envoyée par courriel, la ministre Green a indiqué que la pauvreté est un problème grave au Nouveau-Brunswick.

C’est la raison pour laquelle la province a entrepris une réforme de l’aide sociale, a indexé les prestations à l’augmentation du coût de la vie et financé plus de 700 projets ciblant l’inclusion économique et sociale à l’échelle communautaire .

La municipalité de Saint-Jean n’a pas donné suite à notre demande d’interview.